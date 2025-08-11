https://sputnik-georgia.ru/20250811/gruziya-gotovitsya-k-vyboram-pravyaschaya-partiya-natselena-na-polnyy-uspekh-294493342.html

Грузия готовится к выборам: правящая партия нацелена на полный успех

Грузия готовится к выборам: правящая партия нацелена на полный успех

11.08.2025

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в конкурентной среде, а задача правящей команды "Грузинская мечта" – одержать победу во всех муниципалитетах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Всего в выборах будут участвовать 17 партий. По словам главы грузинского правительства, правящая команда полностью сосредоточена на своих избирательных задачах. "У нас есть единственная цель и задача – победить на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Вы видите, какой спектр, каковы их позиции?! Мы абсолютно уверены, что во всех 64 муниципалитетах мы победим на выборах мэров и сакребуло", – отметил премьер. Что касается Тбилиси, то Кобахидзе уверен, что кандидат в мэры от правящей партии Каха Каладзе сможет одержать внушительную победу и набрать минимум 60% голосов избирателей по сравнению с конкурентами от оппозиции. В свою очередь, Каладзе отметил, что за последние годы в разных сферах было реализовано множество успешных проектов. Однако, по его словам, в городе все еще остаются нерешенные проблемы и вызовы, которые требуют внимания. Он подчеркнул, что у команды есть амбициозные планы и четкое видение дальнейшего развития города. "Что касается оппозиции, я лично этим не интересуюсь, и для меня не имеет существенного значения, кто будет представлен с их стороны. Мы разговариваем только с народом и обсуждаем, как решить существующие проблемы и ответить на вызовы. Что касается оппозиции и их планов, это не входит в сферу моего интереса", – заявил Каладзе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

