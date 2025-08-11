https://sputnik-georgia.ru/20250811/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-avgusta-2025-294488390.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 11 августа 2025

По православному церковному календарю 11 августа отмечают день памяти святых Серафимы, Феодотии, Каллиника и Евстафия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Серафима РимскаяПо церковному календарю 11 августа поминают святую Серафиму Римскую, пострадавшую за веру при императоре Адриане (117-138).Серафима, уроженка Антиохии, жила в Риме у знатной женщины Савины, которую обратила ко Христу.Деву за исповедание истинного Бога и отказ принести жертву языческим идолам отдали двум юношам на поругание. Святая молила Господа защитить ее от насилия. Внезапно произошло землетрясение, и юноши в полном расслаблении упали.Правитель думая, что девица колдовством ввергла юношей ниц, просил вернуть им дар речи и здоровье. Парни, исцеленные по молитвам святой, рассказали, что ангел, заслонив от них деву, запретил им подходить к ней.Правитель, не поверив своим слугам, продолжал убеждать Серафиму отречься и принести жертву. За отказ отречься мужественную деву сначала подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.ФеодотияПо церковному календарю 11 августа поминают мученицу Феодотию с тремя малолетними детьми, пострадавшими в царствование императора Диоклетиана (284-305).Родилась Феодотия в городе Никее Вифинской. Будущая святая была христианкой и, овдовев, вела благочестивую жизнь, воспитывая сыновей в своей вере. Когда началось преследование христиан, Феодотию арестовали вместе с духовной подругой – святой Анастасией Узорешительницей.Сановник Левкадий, плененный на суде красотой Феодотии, намереваясь на ней жениться, взял святую вместе с детьми к себе в дом. Находясь в доме Левкадия, она сохранила себя в чистоте, не уступив ни ласкам, ни уговорам, ни угрозам язычника.Разгневанный неприступностью женщины Левкадий, отослал ее с детьми в Вифинию к начальнику области. Когда судья на допросе стал грозить ей пытками, старший сын мученицы Евод сказал, что христиане не боятся мук. За это мальчика жестоко избили на глазах у матери.Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил ее сына в страданиях, и радовалась, что мальчик удостоился мученической кончины за истину. Мученицу отдали на поругание, но Господь сохранил ее. Все присутствующие стали свидетелями чуда. На глазах у всех ангел Господень преградил путь нечестивцу, посмевшему приблизиться к святой. Судья, приписывая чудо колдовству, приговорил Феодотию и детей к сожжению. Произошло это в 304 году.КаллиникПо церковному календарю 11 августа поминают мученика Каллиника, пострадавшего за веру.Каллиник жил в Киликии на рубеже III-IV веков. Воспитанный в христианской вере, он скорбел о том, что много людей, заблуждаясь, погибает для вечности. Он путешествовал по городам и селам, проповедуя язычникам Христово учение и обращая многих в христианство.Исповедника задержали и предали суду в Галатийском городе Анкире. Правитель приказал Каллинику отречься и принести жертву идолам, угрожая святому пытками и смертью. Мученика жестоко пытали, но он все переносил спокойно и терпеливо.По приказу правителя, святого обули в сапоги с острыми гвоздями внутри и погнали плетьми в город Гангр на сожжение. Путь был долгим и трудным, воины, сопровождавшие приговоренного, изнемогая от жажды, стали в отчаянии просить Каллиника, чтобы он испросил воду у Господа.Христианин пожалел мучителей. По его молитве из камня забил чудесный родник. Воины хотели отпустить Каллиника, но побоявшись наказания, отвели его к месту казни. Мученик, помолившись, сам вошел в пылающий костер, где предал Господу душу.Евстафий МцхетскийПо церковному календарю 11 августа поминают святого Евстафия Мцхетского, жившего в VI веке и пострадавшего за веру.Родился будущий святой в знатной персидской семье. Отец и братья Евстафия, происходившего из рода персидских жрецов-огнепоклонников, хотели, чтобы и он стал жрецом. Но Евстафий избрал другой путь. В 30 лет, оставив семью и родину, он переселился в Мцхету, древнюю столицу Грузинского царства, и стал простым сапожником.В то время Грузия находилась под властью персидского шаха, поэтому персов, принявших христианство, в том числе и Евстафия, вызвали на суд. По ходатайству грузинской знати его освободили из заключения. Персы вновь арестовали мученика через несколько лет. Мужественно отказавшись отречься, святой достойно встретил смертный приговор.ИмениныПо церковному календарю 11 августа именины отмечают Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима, Серафим и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

