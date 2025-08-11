https://sputnik-georgia.ru/20250811/kurs-lari-dollar-294472706.html

Курс лари на понедельник – 2,6964 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 11.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 августа в размере 2,6964 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

