Курс лари на понедельник – 2,6964 GEL/$1

2025-08-11T09:48+0400
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 августа в размере 2,6964 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
