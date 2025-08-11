Мэрия Тбилиси оплатит лечение ревматоидного артрита: прием заявок стартует в сентябре

https://sputnik-georgia.ru/20250811/meriya-tbilisi-oplatit-lechenie-revmatoidnogo-artrita-priem-zayavok-startuet-v-sentyabre-294447187.html

Граждане должны быть зарегистрированы в мэрии Тбилиси в течение последних двух лет до подачи заявления и на момент включения в программу

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Прием заявок на участие в программе мэрии Тбилиси по финансированию дорогостоящих лекарств от ревматоидного артрита начнется с 1 сентября этого года, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Ревматоидный артрит – хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление суставов, их деформацию и, в конечном итоге, ограничение подвижности и функций. С помощью медикаментозной терапии можно остановить прогрессирование заболевания и достичь ремиссии. "С 1 сентября мэрия Тбилиси будет финансировать дорогостоящие лекарства от ревматоидного артрита, что предполагает выдачу материального ваучера на дорогостоящий препарат "Актемра", – сказал Каладзе. По его словам, граждане должны быть зарегистрированы в мэрии Тбилиси в течение последних двух лет до подачи заявления и на момент включения в программу. Как пояснил градоначальник, возможность принять участие в указанной программе мэрии Тбилиси могут граждане Грузии с диагнозом ревматоидный артрит, чей индекс DAS28 (Disease Activity Score–28), указывающий на активность заболевания, составляет 3,2 и выше. Для получения финансирования на дорогостоящие лекарства к заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, информационную карту регистрации в Тбилисском муниципалитете, медицинскую карту с подробным перечнем проведенных обследований. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

