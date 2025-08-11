https://sputnik-georgia.ru/20250811/natsionalnaya-galereya-gruzii-ushla-v-otpusk-do-kontsa-leta--video-294495525.html
Национальная галерея Грузии ушла в отпуск до конца лета – видео
Национальная галерея Грузии ушла в отпуск до конца лета – видео
Национальная галерея Грузии временно приостановила работу до конца августа – жители и гости города не смогут попасть в ее выставочные залы. 11.08.2025, Sputnik Грузия
Причина – системы кондиционирования воздуха не справлялись с охлаждением помещений в летнее время. Галерея, которая является одним из главных выставочных пространств произведений искусства не только в Тбилиси, но и в Грузии, возобновит работу с 1 сентября.
