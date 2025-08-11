https://sputnik-georgia.ru/20250811/podgotovka-k-evrobasketu-2025--sbornaya-gruzii-ustupila-litve-v-tovarischeskom-matche-294493832.html
Подготовка к Евробаскету-2025 – сборная Грузии уступила Литве в товарищеском матче
Подготовка к Евробаскету-2025 – сборная Грузии уступила Литве в товарищеском матче
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу, готовящаяся к чемпионату Европы, провела в Каунасе товарищеский матч против Литвы и уступила хозяевам со счетом 77:54. Сборная Грузии в рамках подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2025 года проведет шесть товарищеских матчей, часть их них будет закрыта для зрителей. Грузинские баскетболисты сыграли уже три игры против Израиля, Эстонии и Литвы. Тренер сборной Грузии Александр Джикич в матче против Литвы дал отдохнуть капитану сборной Торнике Шенгелия. Ход встречи был предрешен после второго периода, когда благодаря хорошей игре Йонаса Валанчюнаса Литва вышла вперед на 18 очков. В третьем периоде сборная Грузии все-таки сократила отставание до 8 очков. Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 августа против Польши. Оставшиеся товарищеские игры сборной: В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу, готовящаяся к чемпионату Европы, провела в Каунасе товарищеский матч против Литвы и уступила хозяевам со счетом 77:54.
Сборная Грузии в рамках подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2025 года проведет шесть товарищеских матчей, часть их них будет закрыта для зрителей. Грузинские баскетболисты сыграли уже три игры против Израиля, Эстонии и Литвы.
Ряды команды в Каунасе пополнил Сандро Мамукелашвили, который вернулся из США. Он набрал 15 очков, реализовав 2 из 4 трехочковых. Бека Бурджанадзе набрал 9 очков и сделал 5 подборов, грузинский центровой Гога Битадзе – 8 очков и 5 подборов, а Георгий Шермадини завершил игру с 6 очками и 5 подборами.
Тренер сборной Грузии Александр Джикич в матче против Литвы дал отдохнуть капитану сборной Торнике Шенгелия.
Ход встречи был предрешен после второго периода, когда благодаря хорошей игре Йонаса Валанчюнаса Литва вышла вперед на 18 очков. В третьем периоде сборная Грузии все-таки сократила отставание до 8 очков.
Свой следующий матч грузинские баскетболисты проведут 14 августа против Польши.
Оставшиеся товарищеские игры сборной:
Польша – Грузия, 14 августа;
Чехия – Грузия, 19 августа (закрытый спарринг);
Чехия – Грузия, 21 августа.
В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы.
Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании.
Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день.
Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.