Школьники из Грузии успешно выступили на Международной олимпиаде по ИИ в Пекине

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальная команда Грузии по искусственному интеллекту среди школьников завоевала несколько наград на своем дебютном выступлении на Международной олимпиаде по ИИ в Пекине. Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) – это образовательное соревнование, которое проводится с 2024 года и объединяет школьников, интересующихся искусственным интеллектом и наукой о данных, из более чем 70 стран мира. IOAI уже стала одним из самых престижных направлений Всемирной студенческой олимпиады. В 2024 году Олимпиада прошла в Болгарии, а в этом году – в Пекине. Бронзовым призером Олимпиады стал Темико Мачавариани, а Антон Ингороква получил почетную грамоту. Почетную грамоту вручали участникам, которые показали результаты, превосходящие результаты половины участников в любой из двух дней Олимпиады. В Олимпиаде приняли участие около 300 представителей из более чем 60 стран. Задания были составлены Международным научным комитетом. Ранее в Грузии была проведена Национальная олимпиада по искусственному интеллекту. Ее организаторами выступили Ассоциация искусственного интеллекта Грузии (GAIA) и Агентство инноваций и технологий Грузии (GITA). Победители Национальной олимпиады сформировали национальную студенческую сборную. Национальная олимпиада по искусственному интеллекту – важная инициатива, способствующая формированию культуры обмена знаниями, развитию профессиональных кадров и формированию достойного места Грузии в мировой технологической экосистеме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

