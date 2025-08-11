https://sputnik-georgia.ru/20250811/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-294488689.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за прошлый год объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 11.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-11T09:01+0400

2025-08-11T09:01+0400

2025-08-11T09:01+0400

грузия

экономика

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0f/275808272_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3f8787e72293fb7474e4a8fb873bd6ff.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В первом полугодии 2025 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 540 объектов общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число введенных в эксплуатацию объектов уменьшилось на 10,5%, а площадь выросла на 0,2%.Две трети построенных за январь-июнь 2025 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Квемо Картли.Муниципальными органами власти Грузии в первом полугодии 2025 года было выдано 5,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,2 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число выданных разрешений снизилось на 3%, а площадь предполагаемого строительства – на 3,8%.Из общего числа выданных разрешений 75% приходится на четыре региона: Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"