https://sputnik-georgia.ru/20250811/stantsiya-metro-varketili-otkroetsya-uzhe-na-dnyakh-294494079.html

Станция метро "Варкетили" откроется уже на днях

Станция метро "Варкетили" откроется уже на днях

Sputnik Грузия

По словам мэра, проблема была в проектировании и проведении экспертизы, по которой в Грузии не нашлось специалистов 11.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-11T20:02+0400

2025-08-11T20:02+0400

2025-08-11T20:02+0400

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

метро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282417617_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4593f03bc076b65c46b64fcc802ee60.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Находящаяся на ремонте станция метро "Варкетили" рядом с одним из крупных районов Тбилиси откроется через несколько дней, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия закрыла станцию метро "Варкетили" 12 июля и обещала открыть через 45 дней. "Метро откроется через несколько дней, однако работы продолжатся до конца года. Мы не будем проводить работы в то время, когда метро будет обслуживать пассажиров. Мы также работаем над тем, чтобы закрывать станцию метро на час раньше и открывать на час позже, чтобы продлить процесс работ и завершить их как можно быстрее", – сказал журналистам Каладзе. Что касается временного транспорта, который мэрия выделила населению на период закрытия станции, то при необходимости количество автобусов увеличится, отметил градоначальник. Что касается причины переноса сроков восстановительных работ станции, по словам мэра, проблема была в проектировании и проведении экспертизы, по которой в Грузии не нашлось специалистов. Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, метро