В Грузии изъяли сотни кустов конопли и марихуану – задержаны двое

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет 11.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Полиция в результате оперативных мероприятий, проведенных в разное время в регионе Имерети, задержали двух мужчин и изъяла наркотики в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По информации ведомства, задержаны 50-летний, а также ранее судимый 55-летний мужчина. По данным следствия, речь идет о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также о незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества. В ходе обысков, проведенных в домах, дворах, подсобных помещениях и при личном досмотре задержанных, полицейские изъяли 207 кустов конопли и высушенную марихуану. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

