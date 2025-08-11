https://sputnik-georgia.ru/20250811/v-gruzii-izyali-sotni-kustov-konopli-i-marikhuanu--zaderzhany-dvoe--294494564.html
В Грузии изъяли сотни кустов конопли и марихуану – задержаны двое
В Грузии изъяли сотни кустов конопли и марихуану – задержаны двое
11.08.2025
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Полиция в результате оперативных мероприятий, проведенных в разное время в регионе Имерети, задержали двух мужчин и изъяла наркотики в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По информации ведомства, задержаны 50-летний, а также ранее судимый 55-летний мужчина.
По данным следствия, речь идет о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также о незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.
В ходе обысков, проведенных в домах, дворах, подсобных помещениях и при личном досмотре задержанных, полицейские изъяли 207 кустов конопли и высушенную марихуану.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет.