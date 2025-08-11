https://sputnik-georgia.ru/20250811/vybory-2025-tsik-gruzii-nachala-masshtabnyy-nabor-v-uchastkovye-komissii-294491773.html
Выборы 2025: ЦИК Грузии начал масштабный набор в участковые комиссии
Подать заявку можно с 11 по 14 августа с 10:00 до 18:00 в окружных избирательных комиссиях или через электронную платформу konkursi.cec.gov.ge
Выборы 2025: ЦИК Грузии начал масштабный набор в участковые комиссии
15:05 11.08.2025 (обновлено: 15:53 11.08.2025)
Подать заявку можно с 11 по 14 августа с 10:00 до 18:00 в окружных избирательных комиссиях или через электронную платформу konkursi.cec.gov.ge
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
В Грузии стартовал конкурс на отбор руководителей и членов участковых избирательных комиссий для муниципальных выборов, которые пройдут 4 октября, говорится в сообщении на сайте
Центральной избирательной комиссии.
Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.
На 3 051 избирательном участке будут работать 39 663 члена комиссий. Из них окружные комиссии выберут 9 153 руководителя и 15 255 членов, а еще 15 255 назначат уполномоченные партии.
Подать заявку можно с 11 по 14 августа с 10:00 до 18:00 в окружных избирательных комиссиях или через электронную платформу konkursi.cec.gov.ge. Для удобства участников ЦИК разработала рекомендованную форму заявления, доступную в комиссиях и онлайн.
Отбор ведется только среди сертифицированных членов комиссий. Получить сертификат можно было на экзаменах, которые избирательная администрация проводит по всей стране с 2023 года, в том числе и в этом году.
Также были реализованы образовательные и учебные проекты, направленные на информирование потенциальных членов комиссий и развитие их навыков.
Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.
Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.