Выборы 2025: ЦИК Грузии начал масштабный набор в участковые комиссии

Выборы 2025: ЦИК Грузии начал масштабный набор в участковые комиссии

Подать заявку можно с 11 по 14 августа с 10:00 до 18:00 в окружных избирательных комиссиях или через электронную платформу konkursi.cec.gov.ge 11.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Грузии стартовал конкурс на отбор руководителей и членов участковых избирательных комиссий для муниципальных выборов, которые пройдут 4 октября, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа.На 3 051 избирательном участке будут работать 39 663 члена комиссий. Из них окружные комиссии выберут 9 153 руководителя и 15 255 членов, а еще 15 255 назначат уполномоченные партии. Подать заявку можно с 11 по 14 августа с 10:00 до 18:00 в окружных избирательных комиссиях или через электронную платформу konkursi.cec.gov.ge. Для удобства участников ЦИК разработала рекомендованную форму заявления, доступную в комиссиях и онлайн. Отбор ведется только среди сертифицированных членов комиссий. Получить сертификат можно было на экзаменах, которые избирательная администрация проводит по всей стране с 2023 года, в том числе и в этом году. Также были реализованы образовательные и учебные проекты, направленные на информирование потенциальных членов комиссий и развитие их навыков. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

