Землетрясение в Турции: есть жертва и пострадавшие

Землетрясение в Турции: есть жертва и пострадавшие

После землетрясения магнитудой 6,1 произошло как минимум 20 афтершоков, разрушены здания

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции в Балыкесире – один человек погиб, пострадавших – 29, сообщили местные власти.Толчки, которые также ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле, были зафиксированы в 19:53 по местному времени. Очаг залегал на глубине 11 км. Затем последовало как минимум 20 афтершоков."Сильнее всего толчки ощутили в Балыкесире, Измире, Манисе и Стамбуле. К 22:00 зафиксированы 20 афтершоков, из них пять магнитудой от 4 до 5", – сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).В результате обрушилось 16 зданий, еще десятки повреждены. В спасательных работах на местах разрушений участвуют более 300 человек.Также в понедельник утром стало известно о землетрясении в Анкаре. Его магнитуда составила 3,2, о разрушениях или жертвах не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

