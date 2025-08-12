https://sputnik-georgia.ru/20250812/294508580.html
В минувшее воскресенье в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров 12.08.2025, Sputnik Грузия
Подземные толчки ощущались в десяти районах на западе Турции, включая Стамбул.Поисково-спасательные работы завершились к полуночи. По последним данным, в результате землетрясения обрушились 16 зданий. Один из спасённых — 81-летний мужчина — позже скончался. Пострадали ещё 29 человек.
Землетрясение в Турции: обрушения, жертвы и толчки до Стамбула 09:22 12.08.2025 (обновлено: 17:57 12.08.2025)
В минувшее воскресенье в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров
Подземные толчки ощущались в десяти районах на западе Турции, включая Стамбул.
Поисково-спасательные работы завершились к полуночи. По последним данным, в результате землетрясения обрушились 16 зданий. Один из спасённых — 81-летний мужчина — позже скончался. Пострадали ещё 29 человек.
© AP Photo / IHA/Bahadir Demirceviren
Люди убирают обломки рухнувшего здания после землетрясения в Синдирги, северо-запад Турции.
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin
Люди ждут снаружи, пока идут поисково-спасательные работы.
© Getty Images / Anadolu / Sergen Sezgin
Вид с воздуха на обрушившееся здание.
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin
Минарет мечети, обрушившийся в районе Кызылгур.
© Getty Images / Anadolu / Murat Seyman
Поисково-спасательные отряды проводят операцию на месте обрушения здания.
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Bikec
Разрушенные здания и автомобиль.
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin
Минарет мечети в районе Кызылгур, разрушенный землетрясением.
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin
Поисково-спасательные работы в районе Синдирги.
