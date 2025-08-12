Грузия
Землетрясение в Турции: обрушения, жертвы и толчки до Стамбула
Землетрясение в Турции: обрушения, жертвы и толчки до Стамбула
В минувшее воскресенье в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров
Подземные толчки ощущались в десяти районах на западе Турции, включая Стамбул.Поисково-спасательные работы завершились к полуночи. По последним данным, в результате землетрясения обрушились 16 зданий. Один из спасённых — 81-летний мужчина — позже скончался. Пострадали ещё 29 человек.
Землетрясение в Турции: обрушения, жертвы и толчки до Стамбула

09:22 12.08.2025 (обновлено: 17:57 12.08.2025)
В минувшее воскресенье в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров
Подземные толчки ощущались в десяти районах на западе Турции, включая Стамбул.
Поисково-спасательные работы завершились к полуночи. По последним данным, в результате землетрясения обрушились 16 зданий. Один из спасённых — 81-летний мужчина — позже скончался. Пострадали ещё 29 человек.
© AP Photo / IHA/Bahadir Demirceviren

Люди убирают обломки рухнувшего здания после землетрясения в Синдирги, северо-запад Турции.

Люди убирают обломки рухнувшего здания после землетрясения в Синдирги, северо-запад Турции. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / IHA/Bahadir Demirceviren

Люди убирают обломки рухнувшего здания после землетрясения в Синдирги, северо-запад Турции.

© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Люди ждут снаружи, пока идут поисково-спасательные работы.

Люди ждут снаружи, пока идут поисково-спасательные работы. - Sputnik Грузия
2/8
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Люди ждут снаружи, пока идут поисково-спасательные работы.

© Getty Images / Anadolu / Sergen Sezgin

Вид с воздуха на обрушившееся здание.

Вид с воздуха на обрушившееся здание. - Sputnik Грузия
3/8
© Getty Images / Anadolu / Sergen Sezgin

Вид с воздуха на обрушившееся здание.

© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Минарет мечети, обрушившийся в районе Кызылгур.

Минарет мечети, обрушившийся в районе Кызылгур. - Sputnik Грузия
4/8
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Минарет мечети, обрушившийся в районе Кызылгур.

© Getty Images / Anadolu / Murat Seyman

Поисково-спасательные отряды проводят операцию на месте обрушения здания.

Поисково-спасательные отряды проводят операцию на месте обрушения здания. - Sputnik Грузия
5/8
© Getty Images / Anadolu / Murat Seyman

Поисково-спасательные отряды проводят операцию на месте обрушения здания.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Bikec

Разрушенные здания и автомобиль.

Разрушенные здания и автомобиль. - Sputnik Грузия
6/8
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Bikec

Разрушенные здания и автомобиль.

© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Минарет мечети в районе Кызылгур, разрушенный землетрясением.

Минарет мечети в районе Кызылгур, разрушенный землетрясением. - Sputnik Грузия
7/8
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Минарет мечети в районе Кызылгур, разрушенный землетрясением.

© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Поисково-спасательные работы в районе Синдирги.

Поисково-спасательные работы в районе Синдирги. - Sputnik Грузия
8/8
© Getty Images / Anadolu / Berkan Cetin

Поисково-спасательные работы в районе Синдирги.

