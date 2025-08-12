https://sputnik-georgia.ru/20250812/294508580.html

Землетрясение в Турции: обрушения, жертвы и толчки до Стамбула

В минувшее воскресенье в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Сындыргы, а очаг залегал на глубине 11 километров 12.08.2025, Sputnik Грузия

Подземные толчки ощущались в десяти районах на западе Турции, включая Стамбул.Поисково-спасательные работы завершились к полуночи. По последним данным, в результате землетрясения обрушились 16 зданий. Один из спасённых — 81-летний мужчина — позже скончался. Пострадали ещё 29 человек.

