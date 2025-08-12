https://sputnik-georgia.ru/20250812/absolyutnaya-pobeda-gruzinskaya-mechta-gotovitsya-k-triumfu-na-mestnykh-vyborakh-294501988.html

Абсолютная победа: "Грузинская мечта" готовится к триумфу на местных выборах

Абсолютная победа: "Грузинская мечта" готовится к триумфу на местных выборах

Sputnik Грузия

Правящая партия планирует застолбить за собой тотальное политическое доминирование на октябрьских выборах самоуправления 12.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-12T16:58+0400

2025-08-12T16:58+0400

2025-08-12T16:58+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

европейская грузия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548636_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6cb55a36b7330014d0a05abd4e3e9230.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" готовится к абсолютной победе на выборах в органы местного самоуправления и рассчитывает на повторное подтверждение поддержки со стороны населения, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Премьер-министр и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 11 августа представил кандидатов на посты мэров в регионах на выборах местного самоуправления 2025 года. По его словам, большинство из претендентов – действующие мэры или исполняющие обязанности мэров, однако в ряде муниципалитетов выдвинуты и новые кандидаты. В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани назвал критерии, по которым формировался список кандидатов. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. Одновременные выборы мэров и депутатов совещательных органов пройдут в 64 городах и районах страны. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне>>Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, европейская грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии 2025