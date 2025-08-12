https://sputnik-georgia.ru/20250812/chakvetadze-ne-smozhet-pomoch-sbornoy-gruzii-po-futbolu-v-blizhayshikh-matchakh-otbora-na-chm-294501621.html

Чакветадзе не сможет помочь сборной Грузии по футболу в ближайших матчах отбора на ЧМ

12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и английского футбольного клуба "Уотфорд" Георгий Чакветадзе не сможет сыграть в двух домашних матчах отборочного этапа чемпионата мира против национальных команд Турции и Болгарии, сообщили в пресс-службе английского клуба. В сентябре сборная Грузии примет сборные Турции (4 сентября) и Болгарии (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Грузинскому игроку придется пропустить еще шесть недель из-за перелома лодыжки. Чакветадзе планирует вернуться на поле не раньше конца сентября после серьезной травмы голеностопа. Проблема возникла в результате выездного матча против "Бристоль Сити" в апреле этого года.Чтобы продолжить процесс реабилитации, Чакветадзе вернулся к началу предсезонного сбора и под руководством нового тренера Пауло Пиццолатто. Обследование, проведенное в июне, показало, что проблема все еще присутствует, хотя и в менее тяжелой форме. 25-летний грузинский футболист не принимал участия в официальных матчах с 5 апреля. Чакветадзе перешел в английский клуб 2 августа 2023 года. "Уотфорд" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости футбольном дивизионе Англии. За сборную Грузии Чакветадзе дебютировал 24 марта 2018 года в товарищеском матче с командой Литвы. В этот же вечер он забил свой первый гол за национальную команду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

