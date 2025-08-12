https://sputnik-georgia.ru/20250812/didgoroba-prazdnik-i-velikaya-data-v-istorii-gruzii---video-294508448.html
Дидгороба: праздник и великая дата в истории Грузии – видео
17:39 12.08.2025 (обновлено: 17:50 12.08.2025)
В Грузии отмечают Дидгороба – день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войсками Давида Строителя
Грузины считают это великое сражение, которое состоялось 12 августа 1121 года, самым важным в истории страны. После победы в Дидгорской битве столица страны была перенесена в Тбилиси. В истории Грузии тогда начался период, который называют "Золотым веком".
На месте, где произошла много веков назад Дидгорская битва, ныне воздвигнут необычный мемориальный комплекс с огромными мечами. Автором монументальной работы на горе Дидгори является скульптор Мераб Бердзенишвили.