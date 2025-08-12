https://sputnik-georgia.ru/20250812/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-avgusta-2025-294496156.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 12 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 августа отмечают день памяти святых Силы, Силуана, Крискента, Епенета, Андроника, Иоанна, Полихрония, Пармения, Елима... 12.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-12T01:01+0400

2025-08-12T01:01+0400

2025-08-12T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0e/278550701_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fa3d8cf1c5eb29de417cde1fca7f2683.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 12 августа поминают апостолов от 70-ти – Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.Сила – один из самых уважаемых членов Иерусалимской церкви, проповедовал вместе с первоверховным апостолом Павлом в Македонии и Сирии. Их схватили в городе Филиппы. Били палками и бросили в темницу. В полночь, когда апостолы молились, вдруг произошло землетрясение. С узников чудесным образом спали оковы, а двери темницы отворились.В безопасное место учеников Христа вывел тюремщик, принявший затем крещение вместе с семьей. Сила скончался в городе Коринфе, где возглавлял много лет епископскую кафедру. Силуан в разные годы сопровождал апостолов Петра и Павла. Он принял мученическую кончину в городе Солунь (ныне Солоники), где был поставлен епископом.Епископом Галатии (Малая Азия) выбрали Крискента. Он был казнен при императоре Траяне. Епенет был епископом в Карфагене, об этом упоминает апостол Павел в своем послании. Святой Андроник был святителем города Сирмии Паннонской (Сербия), где пострадал за имя Христово.Иоанн ВоинПо церковному календарю 12 августа поминают мученика Иоанна Воина, служившего в императорском войске Юлиана Отступника (361-363).Вместе с другими воинами Иоанна посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь гонителем внешне, святой оказывал большую помощь гонимым христианам – арестованных освобождал, а другим, предупредив о грозящей им опасности, помогал бежать.Иоанн был милосердным не только к христианам, но и ко всем нуждающимся в помощи. Император узнал об этом и заключил святого в темницу. Иоанн вышел на свободу в 363 году, когда Юлиана убили персы на войне. Посвятив свою жизнь служению ближним, он жил в святости и скончался в глубокой старости.Святые мученикиПо церковному календарю 12 августа поминают священномученика Полихрония, епископа Вавилонского, пресвитеров Пармения, Елима, Хрисотеля, диаконов Луку и Муко, мучеников Авдона и Сенниса, князей персидских и святых Олимпия и Максима, пострадавших во время правления Декия (249-251).Декий, захватив Персию, нашел там много христиан и начал их преследовать. Вавилонского епископа, его пресвитеров и диаконов схватили и доставили к императору. За отказ принести жертву христиан подвергли пыткам. Полихрония жестоко избили, и он скончался на месте. Пресвитеров и диаконов Декий приказал вести в город Кордулу, куда направлялся сам из Вавилона.После очередного отказа принести жертву идолам им отрубили головы. Исповедников-персов Олимпия и Максима удостоили той же участи. Персидских князей Авдона и Сенниса, хоронивших тела мучеников, вызвали в Рим, где после пыток зарубили мечами.ИмениныПо церковному календарю 12 августа именины отмечают Агния, Ангелина, Анатолий, Аполлон, Герман, Валентин, Иван, Максим, Лука и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников