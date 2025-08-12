Кобахидзе: Дидгороба – символ несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа

https://sputnik-georgia.ru/20250812/kobakhidze-didgoroba---simvol-nesokrushimogo-dukha-edinstva-i-pobedy-gruzinskogo-naroda-294506425.html
Современный Дидгори грузинского народа сегодня – это борьба за окончательное объединение и укрепление суверенитета страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В истории каждого народа есть даты, которые по сути определяют его будущее, для Грузии таким днем стал Дидгороба – символ непоколебимого духа, единства и победы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном празднику Дидгороба. Праздник Дидгороба связан с одной из самых известных и важных дат в истории страны: в этот день в 1121 году грузинский царь Давид Агмашенебели (Строитель) в Дидгори одержал победу над армией турков-сельджуков. Это сражение привело к разгрому армии сельджукских эмиров и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. По словам премьер-министра, это была окончательная победа идеи грузинского государства и, одновременно, христианских ценностей. "Это был не просто успех в бою, это была окончательная победа идеи грузинского государства и, одновременно, тех христианских ценностей, на которых основаны наши культура и история", – заявил Кобахидзе. В неравной по численности войне стратегическое видение Давида Строителя, как отметил глава правительства, самоотверженность воинов и единство нации сотворили "великое чудо", которое заложило основу "Золотого века" Грузии – политического, экономического, культурного и образовательного возрождения. Как отметил глава правительства, современный Дидгори грузинского народа сегодня – это борьба за окончательное объединение и укрепление суверенитета страны. В своем выступлении министр обороны Грузии Ираклий Чиковани отметил, что победа в Дидгорской битве сделала Грузию страной, с которой нужно считаться. "Грузия стала независимой, сильной, самобытной страной. Более того, по сей день Дидгори является краеугольным событием в истории Грузии и идентичности страны", – заявил Чиковани. Как отметил местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио, победе в битве при Дидгори предшествовала борьба Давида Агмашенебели с врагами как внутренними, так и внешними. Местоблюститель Католикос-Патриарха также процитировал слова Илии II, что битва при Дидгори продолжается и по сей день, "пока мы живы". По случаю празднования Дидгороба традиционно у мемориального комплекса прошли развлекательные мероприятия – спортивные состязания, выступления национальных ансамблей из разных регионов Грузии, выставка-продажа изделий ручной работы. Одноименный мемориальный комплекс с огромными мечами на горе Дидгори был возведен в 1976 году выдающимся грузинским скульптором Мерабом Бердзенишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
