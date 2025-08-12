https://sputnik-georgia.ru/20250812/kogda-grazhdaninu-rossii-nuzhna-rossiyskaya-spravka-dlya-vnzh-v-gruzii---otvet-minyusta-294507194.html

Когда гражданину России нужна российская справка для ВНЖ в Грузии – ответ Минюста

По последним известным данным, только две трети россиян получают согласие на получение вида на жительства в Грузии 12.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Справка об отсутствии судимости, выданная в Российской Федерации, необходима для граждан России только как дополнительный документ, запрашиваемый при выдаче вида на жительство, сообщили в министерстве юстиции. Ряд пабликов распространил информацию о кейсах, что Грузия стала требовать справку, выданную в России, об отсутствии судимости у граждан России при подаче на получение вида на жительство в стране. По последним известным данным, только две трети россиян получают согласие на получение вида на жительства в Грузии. Больше всего отказов получают граждане России, обратившиеся за получением вида на жительство по работе и за краткосрочным видом на жительство. Самый низкий процент отказов в получении вида на жительства – в обращениях по учебе, в случае специального вида на жительство и для бывших граждан Грузии. Между тем уже с 1 марта 2026 года в Грузии еще больше ужесточается выдача вида на жительство для иностранцев. Трудовой вид на жительство можно будет получить только при наличии права на работу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

