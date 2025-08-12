https://sputnik-georgia.ru/20250812/kurs-lari-na-vtornik--26948-gel1-294498293.html
Курс лари на вторник – 2,6948 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару 12.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 августа в размере 2,6948 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
