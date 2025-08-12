https://sputnik-georgia.ru/20250812/meriya-tbilisi-ne-budet-nasilno-vyselyat-zhiteley-avariynykh-domov--kaladze-294511623.html

Мэрия Тбилиси не будет насильно выселять жителей аварийных домов – Каладзе

Мэрия Тбилиси не будет насильно выселять жителей аварийных домов – Каладзе

По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов 12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Право собственности гарантировано законом, и мэрия не будет насильно выселять жителей из их собственности, пусть даже аварийной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Вопрос необходимости принудительного выселения граждан из аварийных домов в Тбилиси стал актуален после обрушения одного из зданий, во время которого погибли три человека. По его словам, если речь идет о частной собственности, то там собственник имеет право через суд выселить людей, однако у мэрии нет права лишать собственников их жилья. "У нас, у муниципалитета, нет на это права. Мы никогда этого не делали и не будем насильно выселять людей из собственного жилья, которое им принадлежит", – отметил мэр Тбилиси. По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Процесс часто тормозится из-за несогласия части собственников на условия мэрии. Согласно закону, процесс сноса здания и постройки нового дома может начаться только после того, как на это согласятся все жильцы дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

