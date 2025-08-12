https://sputnik-georgia.ru/20250812/meriya-tbilisi-ne-budet-nasilno-vyselyat-zhiteley-avariynykh-domov--kaladze-294511623.html
Мэрия Тбилиси не будет насильно выселять жителей аварийных домов – Каладзе
Мэрия Тбилиси не будет насильно выселять жителей аварийных домов – Каладзе
По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов 12.08.2025, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Право собственности гарантировано законом, и мэрия не будет насильно выселять жителей из их собственности, пусть даже аварийной, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Вопрос необходимости принудительного выселения граждан из аварийных домов в Тбилиси стал актуален после обрушения одного из зданий, во время которого погибли три человека.
"Подход не изменится и не может измениться, потому что право собственности определяет закон. Соответственно, у нас нет возможности силой выгнать кого-то из своего дома и разрушить жилое помещение", – сказал Каладзе.
По его словам, если речь идет о частной собственности, то там собственник имеет право через суд выселить людей, однако у мэрии нет права лишать собственников их жилья.
"У нас, у муниципалитета, нет на это права. Мы никогда этого не делали и не будем насильно выселять людей из собственного жилья, которое им принадлежит", – отметил мэр Тбилиси.
По последним данным мэрии, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
Мэрия Тбилиси планирует поэтапно заменить все аварийные здания столицы. Речь идет о тех жилых зданиях, которые не представляют архитектурной ценности и срок эксплуатации которых уже намного превышает 50 лет.
Процесс часто тормозится из-за несогласия части собственников на условия мэрии. Согласно закону, процесс сноса здания и постройки нового дома может начаться только после того, как на это согласятся все жильцы дома.