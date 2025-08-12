https://sputnik-georgia.ru/20250812/minoborony-rf-kiev-gotovit-provokatsiyu-dlya-sryva-peregovorov-putina-i-trampa-294513116.html
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа
По данным российских военных, непосредственно перед переговорами ВСУ хотят нанести удар по жилому кварталу или больнице Чугуева, чтобы потом обвинить в этом ВС...
ТБИЛИСИ, 12 авг – Sputnik. Киевские власти готовят провокацию, чтобы сорвать запланированные на 15 августа переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ во вторник.В ведомстве отметили, что информация об этом была получена российскими военными по нескольким каналам.В Минобороны подчеркнули, что по имеющимся данным перед саммитом на Аляске ВСУ запланировали нанесение удара с использованием беспилотников и ракет по одному из кварталов города либо больнице. Его последствия, в том числе большое число пострадавших гражданских, должны будут зафиксировать западные журналисты.В ведомстве также отметили, что ответственность за провокацию хотят возложить на ВС РФ. Это будет сделано для создания негативного фона в СМИ и срыва переговоров.Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу. Главной темой должно стать мирное урегулирование украинского конфликта. Предполагается, что следующий раунд переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой состоится уже на российской территории. До последнего времени стороны не разглашали точное место проведения встречи, однако накануне Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в Анкоридже 15 августа запланировано "перемещение VIP-персоны", а в этот день небо над городом будет закрыто для полетов в 30-мильном радиусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа
23:13 12.08.2025 (обновлено: 23:19 12.08.2025)
По данным российских военных, непосредственно перед переговорами ВСУ хотят нанести удар по жилому кварталу или больнице Чугуева, чтобы потом обвинить в этом ВС РФ
ТБИЛИСИ, 12 авг – Sputnik. Киевские власти готовят провокацию, чтобы сорвать запланированные на 15 августа переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ во вторник.
В ведомстве отметили, что информация об этом была получена российскими военными по нескольким каналам.
"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что по имеющимся данным перед саммитом на Аляске ВСУ запланировали нанесение удара с использованием беспилотников и ракет по одному из кварталов города либо больнице. Его последствия, в том числе большое число пострадавших гражданских, должны будут зафиксировать западные журналисты.
В ведомстве также отметили, что ответственность за провокацию хотят возложить на ВС РФ. Это будет сделано для создания негативного фона в СМИ и срыва переговоров.
"Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах", – заключили в пресс-службе.
Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу. Главной темой должно стать мирное урегулирование украинского конфликта. Предполагается, что следующий раунд переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой состоится уже на российской территории. До последнего времени стороны не разглашали точное место проведения встречи, однако накануне Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в Анкоридже 15 августа запланировано "перемещение VIP-персоны", а в этот день небо над городом будет закрыто для полетов в 30-мильном радиусе.