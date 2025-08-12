https://sputnik-georgia.ru/20250812/minoborony-rf-kiev-gotovit-provokatsiyu-dlya-sryva-peregovorov-putina-i-trampa-294513116.html

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа

Sputnik Грузия

По данным российских военных, непосредственно перед переговорами ВСУ хотят нанести удар по жилому кварталу или больнице Чугуева, чтобы потом обвинить в этом ВС... 12.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-12T23:13+0400

2025-08-12T23:13+0400

2025-08-12T23:19+0400

в мире

политика

россия

сша

аляска

киев

владимир путин

дональд трамп

минобороны рф

сбу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/03/265712516_0:149:3138:1914_1920x0_80_0_0_e5fae1c61e025203ee816b8249186aef.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг – Sputnik. Киевские власти готовят провокацию, чтобы сорвать запланированные на 15 августа переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ во вторник.В ведомстве отметили, что информация об этом была получена российскими военными по нескольким каналам.В Минобороны подчеркнули, что по имеющимся данным перед саммитом на Аляске ВСУ запланировали нанесение удара с использованием беспилотников и ракет по одному из кварталов города либо больнице. Его последствия, в том числе большое число пострадавших гражданских, должны будут зафиксировать западные журналисты.В ведомстве также отметили, что ответственность за провокацию хотят возложить на ВС РФ. Это будет сделано для создания негативного фона в СМИ и срыва переговоров.Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу. Главной темой должно стать мирное урегулирование украинского конфликта. Предполагается, что следующий раунд переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой состоится уже на российской территории. До последнего времени стороны не разглашали точное место проведения встречи, однако накануне Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в Анкоридже 15 августа запланировано "перемещение VIP-персоны", а в этот день небо над городом будет закрыто для полетов в 30-мильном радиусе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

аляска

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, россия, сша, аляска, киев, владимир путин, дональд трамп, минобороны рф, сбу, обострение ситуации вокруг украины