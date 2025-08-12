https://sputnik-georgia.ru/20250812/oppozitsionera-prigovorili-k-dvum-godam-tyurmy-v-gruzii-294504895.html
Оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы в Грузии
Оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы в Грузии
Sputnik Грузия
Еще одного участника т.н. проевропейских протестов осудили за нападение на сотрудника полиции 12.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-12T13:30+0400
2025-08-12T13:30+0400
2025-08-12T13:32+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
тбилисский городской суд
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/08/287222930_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53d51414e35ad7301d148bf5a093787c.jpg
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе антиправительственных акций протеста в ноябре 2024 года. По данным следствия, Гигаури напал и применил физическое насилие к инспектору патрульной службы, находившемуся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Оппозиционера задержали 25 ноября 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Однако судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Гигаури статью и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 353 УК, которая предполагает сопротивление, угрозы или насилие в отношении сотрудника, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти. За данное деяние законом предусмотрено наказание в виде штрафа, домашнего ареста на срок до 2 лет или лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. На сегодняшнем заседании Анатолий Гигаури произнес свое последнее слово, в котором назвал свое задержание политически мотивированным. В том, что дело Гигаури шито белыми нитками, уверена председатель "Нацдвижения" Тина Бокучава. Она раскритиковала решение суда в отношении члена партии, заявив, что судья лишь выполнил политический заказ, отправив Гигуари в тюрьму на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/08/287222930_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a5ce277ebcffecc316a55d40f8a9ab5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, тбилисский городской суд, единое национальное движение
грузия, новости, политика, тбилиси, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы в Грузии
13:30 12.08.2025 (обновлено: 13:32 12.08.2025)
Еще одного участника т.н. проевропейских протестов осудили за нападение на сотрудника полиции
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе антиправительственных акций протеста в ноябре 2024 года.
По данным следствия, Гигаури напал и применил физическое насилие к инспектору патрульной службы, находившемуся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Оппозиционера задержали 25 ноября 2024 года.
Ему было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Однако судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Гигаури статью и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 353 УК, которая предполагает сопротивление, угрозы или насилие в отношении сотрудника, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти.
За данное деяние законом предусмотрено наказание в виде штрафа, домашнего ареста на срок до 2 лет или лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
На сегодняшнем заседании Анатолий Гигаури произнес свое последнее слово, в котором назвал свое задержание политически мотивированным.
В том, что дело Гигаури шито белыми нитками, уверена председатель "Нацдвижения" Тина Бокучава. Она раскритиковала решение суда в отношении члена партии, заявив, что судья лишь выполнил политический заказ, отправив Гигуари в тюрьму на два года.