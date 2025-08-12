https://sputnik-georgia.ru/20250812/oppozitsionera-prigovorili-k-dvum-godam-tyurmy-v-gruzii-294504895.html

Оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы в Грузии

Оппозиционера приговорили к двум годам тюрьмы в Грузии

12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе антиправительственных акций протеста в ноябре 2024 года. По данным следствия, Гигаури напал и применил физическое насилие к инспектору патрульной службы, находившемуся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Оппозиционера задержали 25 ноября 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Однако судья Джвебе Начкебия переквалифицировал предъявленную Гигаури статью и признал его виновным в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 353 УК, которая предполагает сопротивление, угрозы или насилие в отношении сотрудника, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти. За данное деяние законом предусмотрено наказание в виде штрафа, домашнего ареста на срок до 2 лет или лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. На сегодняшнем заседании Анатолий Гигаури произнес свое последнее слово, в котором назвал свое задержание политически мотивированным. В том, что дело Гигаури шито белыми нитками, уверена председатель "Нацдвижения" Тина Бокучава. Она раскритиковала решение суда в отношении члена партии, заявив, что судья лишь выполнил политический заказ, отправив Гигуари в тюрьму на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

