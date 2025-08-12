https://sputnik-georgia.ru/20250812/pashinyan-lichno-soobschil-kobakhidze-o-rezultatakh-peregovorov-v-vashingtone-294500724.html

Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне

Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне

Sputnik Грузия

Премьер Армении поделился с грузинским коллегой впечатлениями от встречи с лидерами Азербайджана и США, а также поблагодарил за поддержку 12.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-12T12:58+0400

2025-08-12T12:58+0400

2025-08-12T12:58+0400

новости

грузия

армения

вашингтон

азербайджан

никол пашинян

ираклий кобахидзе

дональд трамп

обсе

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/19/287019283_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_43622978f560ed14cd753b01c330ed09.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе о результатах переговоров, состоявшихся в Вашингтоне на минувшей неделе, сообщили в аппарате главы армянского правительства. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Пашинян представил премьер-министру Грузии результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности: Пашинян поблагодарил Кобахидзе за публичное приветствие достигнутых в Вашингтоне договоренностей. Собеседники также обменялись мнениями вокруг повестки двусторонних и региональных отношений. Стороны отметили, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего региона Южного Кавказа. Как ранее заявил премьер Грузии, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития. По заявлению президента США, после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

вашингтон

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, армения, вашингтон, азербайджан, никол пашинян, ираклий кобахидзе, дональд трамп, обсе, политика