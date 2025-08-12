https://sputnik-georgia.ru/20250812/pashinyan-lichno-soobschil-kobakhidze-o-rezultatakh-peregovorov-v-vashingtone-294500724.html
Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне
Пашинян лично сообщил Кобахидзе о результатах переговоров в Вашингтоне
12.08.2025
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе о результатах переговоров, состоявшихся в Вашингтоне на минувшей неделе, сообщили в аппарате главы армянского правительства. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Пашинян представил премьер-министру Грузии результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности: Пашинян поблагодарил Кобахидзе за публичное приветствие достигнутых в Вашингтоне договоренностей. Собеседники также обменялись мнениями вокруг повестки двусторонних и региональных отношений. Стороны отметили, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего региона Южного Кавказа. Как ранее заявил премьер Грузии, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития. По заявлению президента США, после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора проинформировал своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе о результатах переговоров, состоявшихся в Вашингтоне на минувшей неделе, сообщили в аппарате главы армянского правительства.
Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.
Пашинян представил премьер-министру Грузии результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности:
Парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном",
Совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ,
Разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности,
Проект "Дорога Трампа во имя международного мира и процветания".
Пашинян поблагодарил Кобахидзе за публичное приветствие достигнутых в Вашингтоне договоренностей.
Собеседники также обменялись мнениями вокруг повестки двусторонних и региональных отношений.
Стороны отметили, что мир между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего региона Южного Кавказа.
Как ранее заявил премьер Грузии, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития.
По заявлению президента США, после встречи в Белом доме, Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения.
Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.