Президент Грузии посетит Турцию с официальным визитом

Президент Грузии посетит Турцию с официальным визитом

Президент Кавелашвили обсудит с коллегой сотрудничество двух стран 12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетит с официальным визитом Анкару, сообщили в администрации главы государства. В рамках официального визита Кавелашвили примет в президентском дворце глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, где состоится торжественная церемония встречи. Запланированы и другие встречи на высоком уровне, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ. В рамках визита запланирована также встреча Михаила Кавелашвили с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. В состав грузинской делегации входят: замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Арчил Каландия, представители администрации президента, руководитель и члены Группы дружбы с парламентом Турции Георгий Чкония, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

