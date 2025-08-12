Грузия
Приговор суда Грузии бывшему партнеру Иванишвили остался неизменным
В мае суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили 12.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-12T20:54+0400
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему партнеру основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов. Бачиашвили в марте был приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы. Суд признал Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения как в хищении крупной суммы денег, так и в легализации незаконных доходов, отмывании денег. В мае суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". Также Бачиашвили обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии, так как, находясь под следствием, он тайно выехал из Грузии 4 марта 2025 года. Бачиашвили был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола и задержан 27 мая. В данный момент он находится в одной из тюрем Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему партнеру основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгию Бачиашвили по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов.
Бачиашвили в марте был приговорен Тбилисским городским судом к 11 годам тюрьмы.
Суд признал Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения как в хищении крупной суммы денег, так и в легализации незаконных доходов, отмывании денег.
В мае суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили.
В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования.
По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".
Также Бачиашвили обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии, так как, находясь под следствием, он тайно выехал из Грузии 4 марта 2025 года.
Бачиашвили был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола и задержан 27 мая. В данный момент он находится в одной из тюрем Грузии.
