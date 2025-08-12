Региональные проекты и новшества – о чем говорили президенты Грузии и Турции

https://sputnik-georgia.ru/20250812/regionalnye-proekty-i-novshestva--o-chem-govorili-prezidenty-gruzii-i-turtsii-294512050.html
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Вопросы регионального и двустороннего сотрудничества стали главной темой встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кавелашвили прибыл в Анкару 12 августа с официальным визитом. По словам президента, Турция является торговым партнером номер один для Грузии и важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам. "Мы обсудили, какие шаги можно предпринять в направлении развития двусторонней торговли, чтобы еще лучше освоить существующий потенциал. Для нас важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам", – заявил Кавелашвили. Как отметил президент Грузии, на встрече внимание было уделено концепции Среднего коридора и ее значению. Также президент Грузии пригласил Рейджепа Тайпа Эрдогана в Тбилиси. "Было бы здорово, если бы вы посетили матч Грузия-Турция 4 сентября, и у нас была бы возможность посмотреть его вместе. Уверен, это будет отличная игра", – заявил Кавелашвили. В свою очередь президент Турции выразил готовность продолжать сотрудничество Грузии и Турции. Он выразил надежду на прогресс в отношениях двух стран на благо народов. "Наша страна является крупнейшим торговым партнером Грузии на протяжении многих лет, и это еще одно подтверждение того, что наши отношения имеют прочную основу", – сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что благодаря той хорошей, теплой атмосфере, которая создана в Грузии, тысячи турецких компаний работают в Грузии, турецкие строительные компании проявляют большой интерес к инвестиционно-инфраструктурным проектам Грузии. Кроме того, триста крупных строительных проектов, которые стоят миллиарды, уже реализованы."Мы, как турки, окажем достойную поддержку этому процессу", – заявил Эрдоган. В 1944 году, во время депортации народов СССР, турки-месхетинцы были выселены из Грузии в Центральную Азию. В настоящее время большая часть турок-месхетинцев проживает за пределами Грузии, в том числе в Турции, США, России и других странах.Что касается предстоящего матча, президент Турции отметил, что матч между Грузией и Турцией еще больше углубит отношения между странами. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Вопросы регионального и двустороннего сотрудничества стали главной темой встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кавелашвили прибыл в Анкару 12 августа с официальным визитом.
"Сегодня на встречах на высшем уровне мы обсудили активную повестку дня двусторонних и многосторонних отношений между Грузией и Турцией, обменялись мнениями по важным региональным вопросам и наметили перспективы будущего сотрудничества", – заявил Кавелашвили.
По словам президента, Турция является торговым партнером номер один для Грузии и важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам.
"Мы обсудили, какие шаги можно предпринять в направлении развития двусторонней торговли, чтобы еще лучше освоить существующий потенциал. Для нас важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам", – заявил Кавелашвили.
Как отметил президент Грузии, на встрече внимание было уделено концепции Среднего коридора и ее значению.
"Была отмечена важность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проектов Южного газового коридора, которые придают новую размерность роли и функции наших стран в мировом геополитическом пространстве. Кроме того, мы обсудили перспективы сотрудничества в области культуры, образования и связей между народами", – сказал Кавелашвили.
Также президент Грузии пригласил Рейджепа Тайпа Эрдогана в Тбилиси.
"Было бы здорово, если бы вы посетили матч Грузия-Турция 4 сентября, и у нас была бы возможность посмотреть его вместе. Уверен, это будет отличная игра", – заявил Кавелашвили.
В свою очередь президент Турции выразил готовность продолжать сотрудничество Грузии и Турции.
"Мы две страны участвующие в проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является хребтом Среднего коридора, и у нас есть стратегически важные нефте- и газопроводы", – сказал Эрдоган.
Он выразил надежду на прогресс в отношениях двух стран на благо народов.
"Наша страна является крупнейшим торговым партнером Грузии на протяжении многих лет, и это еще одно подтверждение того, что наши отношения имеют прочную основу", – сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что благодаря той хорошей, теплой атмосфере, которая создана в Грузии, тысячи турецких компаний работают в Грузии, турецкие строительные компании проявляют большой интерес к инвестиционно-инфраструктурным проектам Грузии. Кроме того, триста крупных строительных проектов, которые стоят миллиарды, уже реализованы.
Кроме того, по словам президента Турции, он передал президенту Грузии ожидания достойного и безопасного возвращения месхетинских турок в свои исторические жилища.
"Мы, как турки, окажем достойную поддержку этому процессу", – заявил Эрдоган.
В 1944 году, во время депортации народов СССР, турки-месхетинцы были выселены из Грузии в Центральную Азию. В настоящее время большая часть турок-месхетинцев проживает за пределами Грузии, в том числе в Турции, США, России и других странах.
Что касается предстоящего матча, президент Турции отметил, что матч между Грузией и Турцией еще больше углубит отношения между странами.
"Спасибо президенту Кавелашвили, его делегации и большой привет дружественному народу Грузии. Встреча наших команд состоится 4 сентября, это будет отборочный матч, который еще больше углубит дружеские отношения между нашими странами", – заявил Эрдоган.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.