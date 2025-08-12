https://sputnik-georgia.ru/20250812/regionalnye-proekty-i-novshestva--o-chem-govorili-prezidenty-gruzii-i-turtsii-294512050.html

Региональные проекты и новшества – о чем говорили президенты Грузии и Турции

Президент Грузии пригласил Рейджепа Тайпа Эрдогана в Тбилиси 12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Вопросы регионального и двустороннего сотрудничества стали главной темой встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кавелашвили прибыл в Анкару 12 августа с официальным визитом. По словам президента, Турция является торговым партнером номер один для Грузии и важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам. "Мы обсудили, какие шаги можно предпринять в направлении развития двусторонней торговли, чтобы еще лучше освоить существующий потенциал. Для нас важно содействовать увеличению экспорта продукции из Грузии, чтобы соглашение о свободной торговле приносило равную выгоду обеим сторонам", – заявил Кавелашвили. Как отметил президент Грузии, на встрече внимание было уделено концепции Среднего коридора и ее значению. Также президент Грузии пригласил Рейджепа Тайпа Эрдогана в Тбилиси. "Было бы здорово, если бы вы посетили матч Грузия-Турция 4 сентября, и у нас была бы возможность посмотреть его вместе. Уверен, это будет отличная игра", – заявил Кавелашвили. В свою очередь президент Турции выразил готовность продолжать сотрудничество Грузии и Турции. Он выразил надежду на прогресс в отношениях двух стран на благо народов. "Наша страна является крупнейшим торговым партнером Грузии на протяжении многих лет, и это еще одно подтверждение того, что наши отношения имеют прочную основу", – сказал Эрдоган. Он подчеркнул, что благодаря той хорошей, теплой атмосфере, которая создана в Грузии, тысячи турецких компаний работают в Грузии, турецкие строительные компании проявляют большой интерес к инвестиционно-инфраструктурным проектам Грузии. Кроме того, триста крупных строительных проектов, которые стоят миллиарды, уже реализованы."Мы, как турки, окажем достойную поддержку этому процессу", – заявил Эрдоган. В 1944 году, во время депортации народов СССР, турки-месхетинцы были выселены из Грузии в Центральную Азию. В настоящее время большая часть турок-месхетинцев проживает за пределами Грузии, в том числе в Турции, США, России и других странах.Что касается предстоящего матча, президент Турции отметил, что матч между Грузией и Турцией еще больше углубит отношения между странами. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

