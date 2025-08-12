https://sputnik-georgia.ru/20250812/rossiya-skupila-samyy-bolshoy-obem-gruzinskikh-persikov--dannye-minselkhoza-294495982.html

Россия скупила самый большой объем грузинских персиков – данные Минсельхоза

Россия скупила самый большой объем грузинских персиков – данные Минсельхоза

12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 19,2 тысячи тонн персиков и нектаринов с 1 мая по 3 августа 2025 года, 16 тысяч тонн из которых вывезли в Россию, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел поздно, и, соответственно, сроки сбора затянулись. Кроме РФ, в фрукты вывезли на Украину (2,1 тысячи тонн), Армению (574 тонны), Беларусь (313 тонн), Латвию (118 тонн), Казахстан (18 тонн) и Польшу (18 тонн). За этот период средняя экспортная цена персиков и нектаринов составила 1,22 доллара за килограмм, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Минсельхоза страны, в 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму 27,9 миллиона долларов. Экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с 2023 годом увеличилась примерно на 6% и составила 1,17 доллара. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

