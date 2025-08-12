https://sputnik-georgia.ru/20250812/sezon-okhoty-na-pereletnykh-ptits-v-gruzii-otkroetsya-23-avgusta-294447022.html
Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии откроется 23 августа
Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии откроется 23 августа
Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц 12.08.2025, Sputnik Грузия
Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально откроется 23 августа, в четвертую субботу месяца, и продлится до 1 марта будущего года, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.
Охотникам запрещено стрелять в птиц вокруг государственных заповедников, в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров. Кроме того, нельзя охотиться в административных границах городов Грузии.
Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружье), охотничье нарезное оружие (карабин или винтовка), охотничье комбинированное оружие (нарезное и гладкоствольное ружье), охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, охотничье пневматическое ружье. Виды оружия перечислены в законе "Об оружии" (статья 7).
При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.
Другие подробности и условия охоты на перелетных птиц можно найти здесь
.
Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц.