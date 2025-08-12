Грузия
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
После продолжительной жары большую часть Восточной Грузии ждет ухудшение погоды
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможный град и сильный ветер ожидаются в большинстве районов Восточной Грузии с ночи 12 августа до полудня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

16:26 12.08.2025
После продолжительной жары большую часть Восточной Грузии ждет ухудшение погоды
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможный град и сильный ветер ожидаются в большинстве районов Восточной Грузии с ночи 12 августа до полудня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.
0