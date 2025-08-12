https://sputnik-georgia.ru/20250812/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--novye-dannye-294498449.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

12.08.2025

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2025 года потратили за рубежом почти 582,8 миллиона лари, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 032,7 лари – на 2,3% меньше, чем в апреле-июне 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. Во втором квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 715,1 тысячи выездов за границу, на 2,5% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. Большую часть выездных визитов (45,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 385,8 тысячи, на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,7%), Россию (18,3%), Армению (14,3%), Азербайджан (1,3%) и страны ЕС (18,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 2% больше аналогичных данных прошлого года. В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

