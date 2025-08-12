https://sputnik-georgia.ru/20250812/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--novye-dannye-294498449.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Во втором квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 715,1 тысячи выездов за границу 12.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2025 года потратили за рубежом почти 582,8 миллиона лари, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 032,7 лари – на 2,3% меньше, чем в апреле-июне 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. Во втором квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 715,1 тысячи выездов за границу, на 2,5% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. Большую часть выездных визитов (45,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 385,8 тысячи, на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,7%), Россию (18,3%), Армению (14,3%), Азербайджан (1,3%) и страны ЕС (18,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 2% больше аналогичных данных прошлого года. В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2025 года потратили за рубежом почти 582,8 миллиона лари, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 032,7 лари – на 2,3% меньше, чем в апреле-июне 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в апреле-июне 2025 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
229,9
39,5
407,5
Питание
155,5
26,7
275,5
Проживание
78,6
13,5
139,4
Местный транспорт
63,5
10,9
112,5
Развлечения
23,9
4,1
42,3
Другие расходы
31,3
5,4
55,5
Во втором квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 715,1 тысячи выездов за границу, на 2,5% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года.
Большую часть выездных визитов (45,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 385,8 тысячи, на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,7%), Россию (18,3%), Армению (14,3%), Азербайджан (1,3%) и страны ЕС (18,3%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу во втором квартале 2025 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
197,1
34,9
Шопинг
171,4
30,4
Отдых и развлечения
119,6
21,2
Профессиональная деятельность
46,5
8,2
Лечение
18,5
3,3
Другое
11,1
2,0
В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 2% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.