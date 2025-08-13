https://sputnik-georgia.ru/20250813/bolee-20-gruzinskikh-internet-izdaniy-vremenno-priostanovili-rabotu-294524196.html

Более 20 грузинских интернет-изданий временно приостановили работу

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сайты 22 грузинских интернет-изданий, известных своей антиправительственной редакционной политикой, – Netgazeti, Batumelebi, Publica, ON.GE, Media Checker были недоступны в течение нескольких часов. Пользователи видели лишь черный квадрат, зайдя на сайты. Часть впоследствии восстановила свою работу, а другая – недоступна до сих пор.Подробности и причины пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

