Более 20 грузинских интернет-изданий временно приостановили работу
Более 20 грузинских интернет-изданий временно приостановили работу
Пользователи видели лишь черный квадрат, зайдя на сайты 13.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сайты 22 грузинских интернет-изданий, известных своей антиправительственной редакционной политикой, – Netgazeti, Batumelebi, Publica, ON.GE, Media Checker были недоступны в течение нескольких часов. Пользователи видели лишь черный квадрат, зайдя на сайты. Часть впоследствии восстановила свою работу, а другая – недоступна до сих пор.Подробности и причины пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Более 20 грузинских интернет-изданий временно приостановили работу
15:20 13.08.2025 (обновлено: 15:32 13.08.2025)
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сайты 22 грузинских интернет-изданий, известных своей антиправительственной редакционной политикой, – Netgazeti, Batumelebi, Publica, ON.GE, Media Checker были недоступны в течение нескольких часов.
Пользователи видели лишь черный квадрат, зайдя на сайты. Часть впоследствии восстановила свою работу, а другая – недоступна до сих пор.
Подробности и причины пока неизвестны.