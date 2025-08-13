https://sputnik-georgia.ru/20250813/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-uspenskiy-post-postnoe-menyu-na-2025-god-294526938.html

Что можно и нельзя есть в Успенский пост? Постное меню на 2025 год

Что можно и нельзя есть в Успенский пост? Постное меню на 2025 год

Sputnik Грузия

Успенский пост, единственный пост, посвященный Богоматери, ежегодно начинается 14 августа — за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы 13.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-13T17:08+0400

2025-08-13T17:08+0400

2025-08-13T17:08+0400

справки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24059/48/240594806_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_d5f9f65115c091696d9b2434c8e907fe.jpg

Пост длится две недели и заканчивается накануне одного из главных церковных праздников, который по православному календарю отмечают 28 августа. Что можно и нельзя есть в Успенский пост по дням в 2025 году, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть По строгости, Успенский, церковным уставом, приравнивают к Великому посту. В тоже время пост, посвященный Богоматери, не считают сложным, потому что август богат овощами, фруктами и грибами, которые можно есть в этот период. Правда яблоки и виноград, верующие едят только после освещения в праздник Преображения Господня — православные отмечают его 19 августа. В народе этот день называют Яблочный или Второй Спас. Соблюдающие пост, на протяжении двух недель, воздерживаются от продуктов животного происхождения, в том числе мяса, яиц, молока и творога. Рыбу в Успенский пост можно кушать только на Преображение Господне. Постное меню Очень важно правильно питаться в пост, чтобы не навредить своему здоровью. Поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами. В дни Успенского поста можно кушать все постное: супы, пловы, различные каши, салаты, котлеты и так далее. Например, в рисовую кашу можно добавить грибы, тыкву, изюм или сухофрукты, чтобы сделать ее более вкусной и полезной. В пост можно есть любые овощи – в этот период рекомендуется есть много болгарского перца и свежей зелени, которые богаты витаминами и минералами, необходимые для поддержания здоровья. Календарь поста По церковному уставу, по понедельникам, средам и пятницам в Успенский пост положено сухоядение, то есть в эти дни недели едят сырые овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, мед и так далее – любые постные, термически необработанные, продукты. Горячая пища без масла положена по вторникам и четвергам. А по субботам и воскресеньям можно кушать горячую пищу с маслом. Главное, напоминают священнослужители, в пост нельзя кушать себе подобных – то есть не совершать поступки, которые могут разрушить мир между людьми. Тяжело больным, беременным женщинам, кормящим матерям, военным, путешественникам, рабочим, занимающимся тяжелым физическим трудом, а также детям до семи лет пост можно не соблюдать. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки