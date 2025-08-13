https://sputnik-georgia.ru/20250813/dvizhenie-transporta-budet-ogranicheno-na-doroge-veduschey-v-napravlenii-rossii-294515578.html
Движение транспорта будет ограничено на дороге, ведущей в направлении России
Движение транспорта будет ограничено на дороге, ведущей в направлении России
Движение на т. н. военно-грузинской дороге будет ограничено из-за очистительных работ 13.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке 126-130 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Дарьяльское ущелье) в направлении к грузино-российской границе ограничат с 11:00 до 18:00 13 августа, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на данном участке компания "Джавахавтогза" выполнит работы по очистке склонов с использованием камнерезов. В этот период движение будет периодически ограничиваться и для легковых автомобилей с 30-минутным интервалом. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Движение транспорта будет ограничено на дороге, ведущей в направлении России
10:34 13.08.2025 (обновлено: 10:43 13.08.2025)
Движение на т. н. военно-грузинской дороге будет ограничено из-за очистительных работ
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке 126-130 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Дарьяльское ущелье) в направлении к грузино-российской границе ограничат с 11:00 до 18:00 13 августа, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, на данном участке компания "Джавахавтогза" выполнит работы по очистке склонов с использованием камнерезов.
В этот период движение будет периодически ограничиваться и для легковых автомобилей с 30-минутным интервалом.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.