Движение транспорта будет ограничено на дороге, ведущей в направлении России

Движение транспорта будет ограничено на дороге, ведущей в направлении России

2025-08-13T10:34+0400

2025-08-13T10:34+0400

2025-08-13T10:43+0400

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке 126-130 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Дарьяльское ущелье) в направлении к грузино-российской границе ограничат с 11:00 до 18:00 13 августа, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на данном участке компания "Джавахавтогза" выполнит работы по очистке склонов с использованием камнерезов. В этот период движение будет периодически ограничиваться и для легковых автомобилей с 30-минутным интервалом. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

