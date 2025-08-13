"Единая нейтральная Грузия" предложила провести плебисцит о вступлении в ЕС
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Партия "Единая нейтральная Грузия" предложила правительству провести вместе с выборами в органы местной власти плебисцит на тему вступления страны в ЕС.
Партию "Единая нейтральная Грузия" основал бывший член правящей партии "Грузинская мечта" Вато Шакаришвили в 2024 году. На данном этапе партия воздерживается от участия в выборах.
"Если наше правительство до сих пор считает, что общество живет в навязанной иллюзии "европейской перспективы", мы предлагаем инициативу — вместе с предстоящими выборами в органы местного самоуправления провести плебисцит, в котором перед грузинским народом мы поставим простой вопрос : "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?", - говорится в заявлении партии.
Партия уверена, что результаты ясно покажут правительству, каков реальный заказ народа.
"Мы еще раз четко призываем правительство Грузии, всю политическую команду "Грузинской мечты", не тянуть страну туда, где однополые браки, ЛГБТ*-пропаганда, гей-парады и педофилия являются нормой", - говорится в заявлении партии.
Грузия и ЕС
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России