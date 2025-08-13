https://sputnik-georgia.ru/20250813/evrosoyuz-gotovitsya-priostanovit-vizaliberalizatsiyu-s-gruziey-294519508.html

Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?

Политическое давление Брюсселя на "Грузинскую Мечту" через персональные санкции провалилось, теперь удар будет нанесен по населению 13.08.2025, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271109241_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_276bf36acb9e4a5165209862b47c5e38.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Брюссель рассматривает вопрос приостановления безвизового режима с Грузией и необходимое квалифицированное большинство стран Евросоюза для такого решения уже сформировано, пишет эксперт по европейским вопросам Рикард Йозвяк. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. В Брюсселе не ожидают, что Тбилиси пойдет на серьезные уступки. При этом санкции против представителей правящей партии "Грузинская мечта" и судей, обвиняемых в преследовании оппозиции, остаются заблокированными Венгрией и Словакией. Если такое решение будет принято, это станет первым случаем в истории, когда ЕС приостановит безвизовый режим с государством-кандидатом. По информации Йозвяк, Брюссель уже готовит необходимую правовую базу для этого шага. Также этой осенью ЕС может приостановить действие отдельных положений Соглашения об ассоциации с Грузией, включая его часть о свободной торговле. При этом эксперт утверждает, что Совет министров иностранных дел ЕС официально не соберется до конца октября, что потенциально дает Тбилиси больше времени для ответа на требования. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Глава МИД Грузии поздравила Армению с историческим соглашением с Азербайджаном>>Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

