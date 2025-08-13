Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250813/evrosoyuz-gotovitsya-priostanovit-vizaliberalizatsiyu-s-gruziey-294519508.html
Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?
Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?
Sputnik Грузия
Политическое давление Брюсселя на "Грузинскую Мечту" через персональные санкции провалилось, теперь удар будет нанесен по населению 13.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-13T13:58+0400
2025-08-13T14:15+0400
грузия
политика
новости
брюссель
тбилиси
венгрия
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271109241_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_276bf36acb9e4a5165209862b47c5e38.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Брюссель рассматривает вопрос приостановления безвизового режима с Грузией и необходимое квалифицированное большинство стран Евросоюза для такого решения уже сформировано, пишет эксперт по европейским вопросам Рикард Йозвяк. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. В Брюсселе не ожидают, что Тбилиси пойдет на серьезные уступки. При этом санкции против представителей правящей партии "Грузинская мечта" и судей, обвиняемых в преследовании оппозиции, остаются заблокированными Венгрией и Словакией. Если такое решение будет принято, это станет первым случаем в истории, когда ЕС приостановит безвизовый режим с государством-кандидатом. По информации Йозвяк, Брюссель уже готовит необходимую правовую базу для этого шага. Также этой осенью ЕС может приостановить действие отдельных положений Соглашения об ассоциации с Грузией, включая его часть о свободной торговле. При этом эксперт утверждает, что Совет министров иностранных дел ЕС официально не соберется до конца октября, что потенциально дает Тбилиси больше времени для ответа на требования. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Глава МИД Грузии поздравила Армению с историческим соглашением с Азербайджаном&gt;&gt;Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
брюссель
тбилиси
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271109241_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_235abf08c2012dbc6dfcaff659ca2154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, венгрия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, венгрия, ираклий кобахидзе, еврокомиссия

Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?

13:58 13.08.2025 (обновлено: 14:15 13.08.2025)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Политическое давление Брюсселя на "Грузинскую Мечту" через персональные санкции провалилось, теперь удар будет нанесен по населению
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Брюссель рассматривает вопрос приостановления безвизового режима с Грузией и необходимое квалифицированное большинство стран Евросоюза для такого решения уже сформировано, пишет эксперт по европейским вопросам Рикард Йозвяк.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. В Брюсселе не ожидают, что Тбилиси пойдет на серьезные уступки. При этом санкции против представителей правящей партии "Грузинская мечта" и судей, обвиняемых в преследовании оппозиции, остаются заблокированными Венгрией и Словакией.

"Поэтому в Брюсселе ведется работа над возможным приостановлением действия безвизового режима Грузии с ЕС. Для этого необходимо только квалифицированное большинство – 55% стран-членов, представляющих 65% населения ЕС. И, по имеющимся данным, это большинство уже сформировано", – отметил автор статьи.

Если такое решение будет принято, это станет первым случаем в истории, когда ЕС приостановит безвизовый режим с государством-кандидатом. По информации Йозвяк, Брюссель уже готовит необходимую правовую базу для этого шага.
Также этой осенью ЕС может приостановить действие отдельных положений Соглашения об ассоциации с Грузией, включая его часть о свободной торговле.
При этом эксперт утверждает, что Совет министров иностранных дел ЕС официально не соберется до конца октября, что потенциально дает Тбилиси больше времени для ответа на требования.
Грузия и ЕС
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Глава МИД Грузии поздравила Армению с историческим соглашением с Азербайджаном>>
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0