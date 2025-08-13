https://sputnik-georgia.ru/20250813/evrosoyuz-gotovitsya-priostanovit-vizaliberalizatsiyu-s-gruziey-294519508.html
Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?
Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?
Политическое давление Брюсселя на "Грузинскую Мечту" через персональные санкции провалилось, теперь удар будет нанесен по населению
2025-08-13T13:58+0400
2025-08-13T13:58+0400
2025-08-13T14:15+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271109241_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_276bf36acb9e4a5165209862b47c5e38.jpg
2025
Евросоюз готовится приостановить безвизовый режим с Грузией?
13:58 13.08.2025 (обновлено: 14:15 13.08.2025)
Политическое давление Брюсселя на "Грузинскую Мечту" через персональные санкции провалилось, теперь удар будет нанесен по населению
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Брюссель рассматривает вопрос приостановления безвизового режима с Грузией и необходимое квалифицированное большинство стран Евросоюза для такого решения уже сформировано, пишет эксперт по европейским вопросам Рикард Йозвяк.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. В Брюсселе не ожидают, что Тбилиси пойдет на серьезные уступки. При этом санкции против представителей правящей партии "Грузинская мечта" и судей, обвиняемых в преследовании оппозиции, остаются заблокированными Венгрией и Словакией.
"Поэтому в Брюсселе ведется работа над возможным приостановлением действия безвизового режима Грузии с ЕС. Для этого необходимо только квалифицированное большинство – 55% стран-членов, представляющих 65% населения ЕС. И, по имеющимся данным, это большинство уже сформировано", – отметил автор статьи.
Если такое решение будет принято, это станет первым случаем в истории, когда ЕС приостановит безвизовый режим с государством-кандидатом. По информации Йозвяк, Брюссель уже готовит необходимую правовую базу для этого шага.
Также этой осенью ЕС может приостановить действие отдельных положений Соглашения об ассоциации с Грузией, включая его часть о свободной торговле.
При этом эксперт утверждает, что Совет министров иностранных дел ЕС официально не соберется до конца октября, что потенциально дает Тбилиси больше времени для ответа на требования.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России