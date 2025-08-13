Глава МИД Грузии поздравила Армению с соглашением с Азербайджаном

https://sputnik-georgia.ru/20250813/glava-mid-gruzii-pozdravila-armeniyu-s-soglasheniem-s-azerbaydzhanom-294518103.html

Sputnik Грузия

Министр Бочоришвили продолжила цепочку приветствий со стороны официальных лиц Грузии и высказала готовность к сотрудничеству 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Подписание исторической мирной декларации между Арменией и Азербайджаном станет важным шагом на пути к укреплению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Глава грузинского внешнеполитического ведомства также подтвердила готовность Тбилиси внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. В ходе беседы министры обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития. По заявлению президента США, после встречи в Белом доме Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

