Глава МИД Грузии поздравила Армению с соглашением с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Подписание исторической мирной декларации между Арменией и Азербайджаном станет важным шагом на пути к укреплению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Глава грузинского внешнеполитического ведомства также подтвердила готовность Тбилиси внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. В ходе беседы министры обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития. По заявлению президента США, после встречи в Белом доме Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения. Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.
12:58 13.08.2025 (обновлено: 12:59 13.08.2025)
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Подписание исторической мирной декларации между Арменией и Азербайджаном станет важным шагом на пути к укреплению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, об этом говорилось в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Лидеры Армении, Азербайджана и США Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.
"Мака Бочоришвили поздравила армянского коллегу с заключением исторического соглашения между двумя странами. Было отмечено, что это соглашение существенно поспособствует укреплению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
Глава грузинского внешнеполитического ведомства также подтвердила готовность Тбилиси внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества.
В ходе беседы министры обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.
Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, после подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в регионе начинается новая эра стабильности и экономического развития.
По заявлению президента США, после встречи в Белом доме Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить все боевые действия, наладить двустороннюю торговлю и возобновить дипломатические отношения.
Американский лидер также заявил, что компании из США планируют участвовать в развитии инфраструктуры двух стран, выходить на их рынки и готовы инвестировать в различные проекты солидные суммы.