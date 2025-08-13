https://sputnik-georgia.ru/20250813/gruziya-pomogla-turtsii-poymat-opasnykh-prestupnikov-294521130.html
Грузия помогла Турции поймать опасных преступников
Грузия помогла Турции поймать опасных преступников
Sputnik Грузия
В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры 13.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-13T18:00+0400
2025-08-13T18:00+0400
2025-08-13T18:00+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
турция
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 разыскиваемых через красный циркуляр Интерпола властями Турции, заявил заместитель директора департамента Центральной криминальной полиции Ираклий Дондоладзе. По его данным, все 12 человек являются гражданами Турции. Восемь из них въехали в Грузию еще до объявления их в международный розыск, а четверо – незаконно проникли на территорию Грузии. Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах, в том числе в убийстве малолетнего ребенка, разбое, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в организованной преступной группировке, инвестиционном мошенничестве и в 178 эпизодах присвоения имущества. По данным Дондоладзе, в операции по задержанию также участвовали представители Бюро Интерпола Турции, подразделения по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Турции и атташе полиции и жандармерии Турции в Грузии. В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предварительные экстрадиционные процедуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_504:262:2886:2048_1920x0_80_0_0_ffc4951c910d3d48c3227d00bcf49ea3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, турция, интерпол
грузия, новости, происшествия, тбилиси, турция, интерпол
Грузия помогла Турции поймать опасных преступников
В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 разыскиваемых через красный циркуляр Интерпола властями Турции, заявил заместитель директора департамента Центральной криминальной полиции Ираклий Дондоладзе.
По его данным, все 12 человек являются гражданами Турции. Восемь из них въехали в Грузию еще до объявления их в международный розыск, а четверо – незаконно проникли на территорию Грузии.
Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах, в том числе в убийстве малолетнего ребенка, разбое, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в организованной преступной группировке, инвестиционном мошенничестве и в 178 эпизодах присвоения имущества.
По данным Дондоладзе, в операции по задержанию также участвовали представители Бюро Интерпола Турции, подразделения по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Турции и атташе полиции и жандармерии Турции в Грузии.
В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предварительные экстрадиционные процедуры.