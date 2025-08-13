https://sputnik-georgia.ru/20250813/gruziya-pomogla-turtsii-poymat-opasnykh-prestupnikov-294521130.html

Грузия помогла Турции поймать опасных преступников

Грузия помогла Турции поймать опасных преступников

В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 разыскиваемых через красный циркуляр Интерпола властями Турции, заявил заместитель директора департамента Центральной криминальной полиции Ираклий Дондоладзе. По его данным, все 12 человек являются гражданами Турции. Восемь из них въехали в Грузию еще до объявления их в международный розыск, а четверо – незаконно проникли на территорию Грузии. Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах, в том числе в убийстве малолетнего ребенка, разбое, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, участии в организованной преступной группировке, инвестиционном мошенничестве и в 178 эпизодах присвоения имущества. По данным Дондоладзе, в операции по задержанию также участвовали представители Бюро Интерпола Турции, подразделения по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Турции и атташе полиции и жандармерии Турции в Грузии. В настоящее время в отношении всех двенадцати задержанных проводятся предусмотренные законом предварительные экстрадиционные процедуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

