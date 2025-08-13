https://sputnik-georgia.ru/20250813/gruzooborot-batumskogo-porta-prodolzhaet-rasti-294506852.html

Грузооборот Батумского порта продолжает расти

13.08.2025

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Объем перевалки сухих грузов в порту Батуми (черноморский регион Грузии) вырос на 15% в первом полугодии 2025 года, по сравнению с январем-июнем 2024 года, сообщается на сайте компании "Батумский морской порт". Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Среди них часть удобрений из стран Центральной Азии транспортируется из порта Батуми. В январе-июне текущего года больше всех вырос объем перевалки металлопродукции – на 127,9%, насыпных грузов – 90,9%, зерновых грузов – 72%, сахара-сырца – 56,6%. По информации компании, рост был обусловлен за счет увеличения отраслевого спроса, а также совершенствованием внутренних операционных и инфраструктурных процессов. Грузооборот Батумского морского порта в 2024 году увеличился на 9% и составил 3,6 млн тонн. В прошлом году порт обработал 1,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 12,5% больше, чем в 2023 году. Паромных грузов было перевалено 1,8 млн тонн, что на 5,9% больше. При этом количество обработанных контейнеров в порту сократилось на 16,3%, составив 91,2 тыс. единиц. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

