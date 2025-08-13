Какой сегодня церковный праздник: 13 августа 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250813/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-avgusta-2025-294513285.html

По православному церковному календарю 13 августа отмечают день памяти cвятых Иулитты, Германа, Евдокима и других 13.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.ИулиттаПо церковному календарю 13 августа поминают мученицу Иулитту, пострадавшую в царствование императора Диоклитиана (284-305).Жила Иулитта в Кесарии Каппадокийской. Когда все ее имение отнял один из язычников, она обратилась в суд с жалобой. Противник, недолго думая, донес судье, что она христианка.Судья пообещал восстановить справедливость и вернуть ей отнятое беззаконно имущество, если она отречется. Иулитта коварные условия решительно отвергла и ее сожгли на костре примерно в 304-305 году.Святитель ОсерскийПо церковному календарю 13 августа поминают святителя Германа, епископа Осерского.Родился один из родоначальников монашества в Галлии, в богатой галло-римской семье в конце IV века. Получил хорошее образование, в том числе изучал в Риме право. Приняв христианство в зрелом возрасте, вскоре стал священником. Епископом города Осер Германа избрали в 418-м.Святитель одним из первых начал создавать монашеские обители в Галлии. Его считали одним из блестящих богословов и полемистов своего времени. В диспутах о вере, в которых он не раз участвовал, cвятой отстаивал чистоту христианских догматов. Дело святителя продолжили достойно многие его ученики. Они также прославлены церковью.За простоту и готовность помочь беднякам и страждущим, святителя очень любили в народе. По молитвам епископа Германа, однажды двери городской темницы распахнулись и все неправедно осужденные получили свободу. Когда в Осере среди детей была эпидемия дифтерии, Герман со всеми горожанами молился несколько дней, а потом освященным маслом вылечил больных.О своей кончине Герман, по преданию, узнал заранее от ангела и в оставшиеся дни принимал всех, кто приходил к нему за утешением и благословением. Скончался епископ в 448 году.Праведный ЕвдокимПо церковному календарю 13 августа поминают праведного Евдокима, жившего в царствование императора Феофила (829-842).Родился будущий святой в знатной и богатой семье в Каппадокии (Малая Азия). Евдоким вел праведную жизнь, направленную на угождение Господу и помощь ближним. Дав обет безбрачия и целомудрия, он избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них. Беседы он вел только со своей матерью, которую глубоко чтил.Император за добродетельную жизнь назначил святого Евдокима правителем Харсианской области. Праведник управлял людьми справедливо и с кротостью, заботился о бедных, о вдовах и сиротах, был защитником обижаемых, а христианские подвиги нес втайне от всех.Скончался он в 33-летнем возрасте. Святой Евдоким, лежа на смертном одре, завещал положить себя во гроб в тех одеждах, в которых застанет его смерть. Сразу же после его кончины от гроба праведника стали совершаться чудеса.ИмениныПо церковному календарю 13 августа именины отмечают Анна, Елизавета, Антон, Арсений, Василий, Владимир, Вениамин, Георгий, Евдоким, Иосиф, Иван, Константин, Николай, Максим, Сергей, Степан и Юрий.Материал подготовлен на основе открытых источников

