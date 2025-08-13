https://sputnik-georgia.ru/20250813/mezhdunarodnyy-festival-grand-skate-tour-2025-proydet-v-moskve-294525283.html

Международный фестиваль Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве
Это серия скейт-мероприятий, объединяющая профессиональных скейтбордистов и любителей из разных стран 13.08.2025

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Международный фестиваль Grand Skate Tour 2025, воплощающий олимпийский дух и объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира, состоится в новой итерации в московском парке "Ходынское поле" с 14 по 24 августа. Во всемирно известной серии скейтбордических мероприятий Grand Skate Tour (GST) примут участие более 5000 представителей более чем 60 стран мира — они соберутся, чтобы показать всю многогранность скейтбординга и роллер-спорта. Страны-участницы Grand Skate Tour-2025: Свое участие в Grand Skate Tour 2025 уже подтвердили именитые спортсмены и знаменитые деятели индустрии. Среди них звезды скейтбординга: Матиас Дель Олио - финалист Олимпийских игр, серебряный призер Чемпионата Мира по скейтбордингу; Дэнни Вэй - легендарный скейтбордист, 5-кратный чемпион X-Games, двухкратный обладатель премии "Скейтер года" журнала Thrasher; Даллас Оберхольцер - 2-кратный участник Олимпийских Игр. Звёзды роллер-спорта: Джо Аткинсон - 4-кратный призёр Всемирных соревнований, обладатель премии "Скейтер года" 2018–2019 гг; Джош Гловицки - легендарный роллер, тренер и популяризатор культуры роллерблейдинга в мире. Именитые участники самокатного спорта: Максим Боузид - один из лучших стритеров Франции, многократный призер и победитель множества международных соревнований по самокату; Джастин Картер - известный на весь мир своими креативными трюками и скольжениями райдер. Звёзды лонгбординга: Катя Войнова - самая медийная лонгбордистка России; Брено Брелвис - Чемпион Мира по лонгбордингу. Среди деятелей культуры, планирующих посетить мероприятие — пионер скейт-фотографии Мики Вучкович, документировавший скейтбординг в Москве еще на закате СССР. "Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности. Я уверен, что Grand Skate Tour изменил жизни многим людям!" — говорит Матиас Дель Олио, финалист Олимпийских игр, серебряный призёр Чемпионата Мира по скейтбордингу.О новом формате фестиваля рассказал Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почётный председатель РФСО "Локомотив": "Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате — расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата – наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберёт такого количества стран. Мы уже перешагнули за отметку 60 стран-участниц. Особенно хочется отметить, что только в скейтбординге на сегодняшний день в России приезжают финалисты и призёры Олимпиады и Чемпионатов Мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет". Grand Skate Tour — это серия скейт-мероприятий, объединяющая профессиональных скейтбордистов и любителей из разных стран. Стремясь продемонстрировать талант, креативность и многогранность скейтбординга, GST стремится повысить узнаваемость этого вида спорта, создавая незабываемые впечатления как для участников, так и для зрителей. Приглашая скейтбордистов со всех континентов, GST служит мостом, соединяющим райдеров всего мира, и формирует глобальное скейтбордическое сообщество, отмечают авторы проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

