Наш регион обладает огромным потенциалом – президент Грузии подвел итоги визита в Турцию
Наш регион обладает огромным потенциалом – президент Грузии подвел итоги визита в Турцию
Кавелашвили пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года 13.08.2025
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Южно-Кавказский регион обладает огромным потенциалом, политическая стабильность в котором приведет к благосостоянию народов, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, оценивая свой визит в Турцию. Кавелашвили прибыл в Анкару 12 августа с официальным визитом. В тот же день он провел встречу со своим турецким коллегой Эрдоганом. Главными темами встречи стали вопросы регионального и двустороннего сотрудничества между странами. Президент Грузии пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. "Очевидно, что наш регион обладает огромным потенциалом, а за политической стабильностью следуют экономическая стабильность и благосостояние народа", – заявил Кавелашвили. По его словам, важно, чтобы у Грузии и Турции было общее видение по ряду вопросов. "В ходе встреч мы также подчеркивали семейные ценности. Затем мы затронули экономические и политические темы, обсудили различные инициативы. Тот факт, что турецко-грузинские отношения находятся на таком высоком уровне, дает мне еще больший стимул продолжать", – сказал Кавелашвили. По словам президента, Грузия, как и соседние с ней страны, стремится к долгосрочному миру в регионе. "Мы защитили мир, семейные ценности, национальные интересы, и власти нашей дружественной страны придерживаются таких же подходов. Это дает мне твердую гарантию того, что в долгосрочном процессе здесь будут мир и стабильность", – отметил Кавелашвили. Как подчеркнул президент Грузии, все, кем бы они ни были – стратегическими партнерами, дружественными странами, недоброжелателями, – должны знать, что в этом регионе невозможен конфликт, потому что все страны очень доверяют друг другу. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Кавелашвили пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Южно-Кавказский регион обладает огромным потенциалом, политическая стабильность в котором приведет к благосостоянию народов, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, оценивая свой визит в Турцию.
Кавелашвили прибыл в Анкару 12 августа с официальным визитом. В тот же день он провел встречу со своим турецким коллегой Эрдоганом. Главными темами встречи стали вопросы регионального и двустороннего сотрудничества между странами. Президент Грузии пригласил Эрдогана посетить 4 сентября Тбилиси и вместе посмотреть матч сборных двух стран в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
"Очевидно, что наш регион обладает огромным потенциалом, а за политической стабильностью следуют экономическая стабильность и благосостояние народа", – заявил Кавелашвили.
По его словам, важно, чтобы у Грузии и Турции было общее видение по ряду вопросов.
"В ходе встреч мы также подчеркивали семейные ценности. Затем мы затронули экономические и политические темы, обсудили различные инициативы. Тот факт, что турецко-грузинские отношения находятся на таком высоком уровне, дает мне еще больший стимул продолжать", – сказал Кавелашвили.
По словам президента, Грузия, как и соседние с ней страны, стремится к долгосрочному миру в регионе.
"Мы защитили мир, семейные ценности, национальные интересы, и власти нашей дружественной страны придерживаются таких же подходов. Это дает мне твердую гарантию того, что в долгосрочном процессе здесь будут мир и стабильность", – отметил Кавелашвили.
Как подчеркнул президент Грузии, все, кем бы они ни были – стратегическими партнерами, дружественными странами, недоброжелателями, – должны знать, что в этом регионе невозможен конфликт, потому что все страны очень доверяют друг другу.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
