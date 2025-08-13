https://sputnik-georgia.ru/20250813/politseyskiy-zaderzhan-na-zapade-gruzii-za-prodazhu-narkotikov-294527330.html

Полицейский задержан на западе Грузии за продажу наркотиков

13.08.2025

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сотрудники Генинспекции задержали инспектора полиции Кутаиси за продажу наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, инспектор полиции продал двум гражданам Грузии морфин. Кроме того, полиция задержала за хранение и приобретение наркотиков граждан, купивших у полицейского наркотики. Помимо морфина, у них во время обыска обнаружили и другое наркотическое вещество – бупренорфин. Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

