Полицейский задержан на западе Грузии за продажу наркотиков
Задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 13.08.2025
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сотрудники Генинспекции задержали инспектора полиции Кутаиси за продажу наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, инспектор полиции продал двум гражданам Грузии морфин. Кроме того, полиция задержала за хранение и приобретение наркотиков граждан, купивших у полицейского наркотики. Помимо морфина, у них во время обыска обнаружили и другое наркотическое вещество – бупренорфин. Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
