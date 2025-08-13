"ПСЖ" Кварацхелия поборется за Суперкубок УЕФА в матче против "Тоттенхэма"

https://sputnik-georgia.ru/20250813/pszh-kvaratskheliya-poboretsya-za-superkubok-uefa-v-matche-protiv-tottenkhema-294518310.html

Грузинский вингер сегодня может стать обладателем Суперкубка УЕФА по футболу 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен", за который выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, этим вечером встретится с обладателем кубка Лиги Европы, английским "Тоттенхэмом" в Удине в матче за Суперкубок УЕФА по футболу. В составе парижан в финале не будет одного из лучших вратарей планеты, итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Из заявки его исключил главный тренер Луис Энрике. Не исключено, что место в воротах займет запасной вратарь "ПСЖ", россиянин Матвей Сафонов. По последним данным, английские клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к Доннарумме. Что касается матча за Суперкубок, то парижане ведут интенсивную подготовку уже неделю. Примечательно, что на пути к победе в Лиге чемпионов "ПСЖ" обыграл сразу четыре клуба из АПЛ: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал". А вот в финале Клубного чемпионата мира в США уступил лондонскому "Челси". А вот новому тренеру "Тоттенхэма" Томасу Франку в сегодняшнем матче предстоит перестроить команду после ухода одного из лидеров Сон Хын Мина, а так же тяжелой травмы Джеймса Мэддисона. Судить матч Суперкубка будет португальский арбитр Жоау Пинейру. Начало встречи в 23:00 по тбилисскому времени. В этом сезоне "ПСЖ" вместе с Кварацхелия, который внес в победы команды немалый вклад, завоевал уже четыре трофея. Подопечные Луиса Энрике выиграли Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

