В Грузии отменили госсубсидии частным винодельческим компаниям
18:56 13.08.2025 (обновлено: 18:57 13.08.2025)
Ртвели. Виноград. Грузия
© National Wine Agency of Georgia
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Государство больше не будет предоставлять субсидии частным винодельческим компаниям в период сбора урожая винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии ежегодно субсидировало ртвели с 2020 года.
Ртвели. Виноград. Грузия
По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленной цене:
виноград сорта Саперави, выращенный в регионе Кахети, — 1,5 лари за кг
виноград других сортов – 1,2 лари за кг
виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари за кг.
Соответствующие поправки вошли в постановление грузинского правительства от 4 июля 2025 года "О мерах, реализуемых для организованного проведения сбора урожая 2025 года".
В Агентстве отметили, что благодаря этому решению правительства Грузии тысячи виноградарей и фермеров получили возможность продолжить свою виноградарскую деятельность и мотивацию к производству качественного винограда, что имеет решающее значение для развития винодельческой отрасли, конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках и роста экспорта.
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Грузинское вино
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.