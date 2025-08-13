https://sputnik-georgia.ru/20250813/v-gruzii-otmenili-gossubsidii-chastnym-vinodelcheskim-kompaniyam-294530349.html

В Грузии отменили госсубсидии частным винодельческим компаниям

В Грузии отменили госсубсидии частным винодельческим компаниям

Sputnik Грузия

Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн 13.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-13T18:56+0400

2025-08-13T18:56+0400

2025-08-13T18:57+0400

экономика

грузия

новости

кахети

национальное агентство вина

сакстат

грузинское вино

вино и виноделие грузии

виноград

виноградники

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294530017_0:61:600:399_1920x0_80_0_0_82d5c21960dc034a709932055ff18957.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Государство больше не будет предоставлять субсидии частным винодельческим компаниям в период сбора урожая винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина. Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии ежегодно субсидировало ртвели с 2020 года. По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленной цене: Соответствующие поправки вошли в постановление грузинского правительства от 4 июля 2025 года "О мерах, реализуемых для организованного проведения сбора урожая 2025 года". Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, кахети, национальное агентство вина, сакстат, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград, виноградники, виноделие