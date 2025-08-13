https://sputnik-georgia.ru/20250813/v-kutaisi-sobirayutsya-sozdat-megasovremennyy-tekhnotsentr--video-294527887.html
В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео
В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео
Власти Грузии собираются открыть в Кутаиси современный технологический центр. Технохаб планируется разместить в бывшем здании парламента – власти готовы потратить на это более 21 млн лари
Там будет размещен научно-технический музей, лаборатории электроники и робототехники, стартап-акселераторы. Также в этом здании будет учебное пространство, там планируется проводить конференции, семинары и тренинги.Часть здания будет выделена под офисы зарубежных компаний.
Власти Грузии собираются открыть в Кутаиси современный технологический центр. Технохаб планируется разместить в бывшем здании парламента – власти готовы потратить на это более 21 млн лари
Там будет размещен научно-технический музей, лаборатории электроники и робототехники, стартап-акселераторы. Также в этом здании будет учебное пространство, там планируется проводить конференции, семинары и тренинги.
Часть здания будет выделена под офисы зарубежных компаний.