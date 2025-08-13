https://sputnik-georgia.ru/20250813/v-kutaisi-sobirayutsya-sozdat-megasovremennyy-tekhnotsentr--video-294527887.html

В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео

В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео

Власти Грузии собираются открыть в Кутаиси современный технологический центр. Технохаб планируется разместить в бывшем здании парламента

Там будет размещен научно-технический музей, лаборатории электроники и робототехники, стартап-акселераторы. Также в этом здании будет учебное пространство, там планируется проводить конференции, семинары и тренинги.Часть здания будет выделена под офисы зарубежных компаний.

