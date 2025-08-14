Грузия
В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео
В Кутаиси собираются создать мегасовременный техноцентр – видео
Власти Грузии собираются открыть в Кутаиси современный технологический центр. Технохаб планируется разместить в бывшем здании парламента – власти готовы...
Там будут размещены научно-технический музей, лаборатории электроники и робототехники, стартап-акселераторы. Также в этом здании будет учебное пространство, где планируется проводить конференции, семинары и тренинги.Часть здания будет выделена под офисы зарубежных компаний.
11:52 14.08.2025 (обновлено: 12:00 14.08.2025)
Власти Грузии собираются открыть в Кутаиси современный технологический центр. Технохаб планируется разместить в бывшем здании парламента – власти готовы потратить на это более 21 млн лари
Там будут размещены научно-технический музей, лаборатории электроники и робототехники, стартап-акселераторы. Также в этом здании будет учебное пространство, где планируется проводить конференции, семинары и тренинги.
Часть здания будет выделена под офисы зарубежных компаний.
