В регионах Грузии решат проблему с бездомными животными

В регионах Грузии решат проблему с бездомными животными

На первом этапе программа охватывает муниципалитеты Батуми, Кутаиси и Гурджаани и осуществляется при участии местных органов власти 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Агентство продовольствия Грузии запуская пилотный проект по решению проблемы с бездомными животными в регионах, говорится в сообщении ведомства. В Грузии остро стоит проблема бездомных животных, и если в Тбилиси есть муниципальный приют, который следит за вакцинацией и стерилизацией собак и кошек, то в регионах проблема стоит остро, и популяция никак не контролируется. По данным Агентства продовольствия, на первом этапе программа охватывает муниципалитеты Батуми, Кутаиси и Гурджаани и осуществляется при участии местных органов власти. В рамках программы определен отлов с улиц 9 тысяч безнадзорных животных и их перевод в приюты, определенные местными органами власти, для проведения соответствующих манипуляций. В Грузии уже принят закон о запрете разведения метисов, незарегистрированных в единой базе животных, и собак потенциально высокого риска. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Также штрафы предусмотрены за выброс животного на улицу, отсутствие регистрации у животного и прививки от бешенства. Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

