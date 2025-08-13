https://sputnik-georgia.ru/20250813/v-regionakh-gruzii-reshat-problemu-s-bezdomnymi-zhivotnymi-294514244.html
В регионах Грузии решат проблему с бездомными животными
В регионах Грузии решат проблему с бездомными животными
На первом этапе программа охватывает муниципалитеты Батуми, Кутаиси и Гурджаани и осуществляется при участии местных органов власти 13.08.2025, Sputnik Грузия
В Грузии остро стоит проблема бездомных животных, и если в Тбилиси есть муниципальный приют, который следит за вакцинацией и стерилизацией собак и кошек, то в регионах проблема стоит остро, и популяция никак не контролируется. По данным Агентства продовольствия, на первом этапе программа охватывает муниципалитеты Батуми, Кутаиси и Гурджаани и осуществляется при участии местных органов власти. В рамках программы определен отлов с улиц 9 тысяч безнадзорных животных и их перевод в приюты, определенные местными органами власти, для проведения соответствующих манипуляций. В Грузии уже принят закон о запрете разведения метисов, незарегистрированных в единой базе животных, и собак потенциально высокого риска. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Также штрафы предусмотрены за выброс животного на улицу, отсутствие регистрации у животного и прививки от бешенства. Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Агентство продовольствия Грузии запуская пилотный проект по решению проблемы с бездомными животными в регионах, говорится в сообщении ведомства.
В Грузии остро стоит проблема бездомных животных, и если в Тбилиси есть муниципальный приют, который следит за вакцинацией и стерилизацией собак и кошек, то в регионах проблема стоит остро, и популяция никак не контролируется.
По данным Агентства продовольствия, на первом этапе программа охватывает муниципалитеты Батуми, Кутаиси и Гурджаани и осуществляется при участии местных органов власти.
Программа предусматривает идентификацию-регистрацию, кастрацию-стерилизацию, диагностическое тестирование, вакцинацию бездомных животных.
В рамках программы определен отлов с улиц 9 тысяч безнадзорных животных и их перевод в приюты, определенные местными органами власти, для проведения соответствующих манипуляций.
В Грузии уже принят закон о запрете разведения метисов, незарегистрированных в единой базе животных, и собак потенциально высокого риска.
Разведение породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба.
Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Также штрафы предусмотрены за выброс животного на улицу, отсутствие регистрации у животного и прививки от бешенства.
Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.