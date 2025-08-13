https://sputnik-georgia.ru/20250813/v-tbilisi-zaderzhali-esche-trekh-chelovek-prichastnykh-k-ubiystvu-biznesmena-dzhangveladze-294527707.html

В Тбилиси задержали еще трех человек, причастных к убийству бизнесмена Джангвеладзе

В Тбилиси задержали еще трех человек, причастных к убийству бизнесмена Джангвеладзе

Sputnik Грузия

13.08.2025

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала еще трех человек по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе — брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), сообщил глава Департамента полиции столицы Важа Сирадзе. Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в убийстве Гела Удзилаури был задержан 17 марта. Ему грозит бессрочное заключение. Также был задержан мужчина, на чье имя было зарегистрировано орудие преступления. Задержанные обвиняются в организации умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений, в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы, в сокрытии особо тяжкого преступления и предоставлении ложной информации с целью воспрепятствования правосудию. Кроме того, еще двум лицам, находящимся за границей, обвинения предъявят заочно. Что касается новых деталей преступления, то по данным следствия, двое задержанных — Георгий Микадзе и Георгий Качкачишвили имели давний конфликт с Джангвеладзе из-за бизнеса. Они решили устранить его и обратились находящемуся за границей Геле Джохадзе, чтобы тот нашел исполнителя. Исполнителем стал личный охранник Джохадзе Гела Удзилаури, согласившийся на убийство за определенное вознаграждение. Для убийства он получил оружие, которое было незаконно приобретено и передано через посредников. "Следствие допросило десятки свидетелей, изучило записи с камер наблюдения, провело экспертизы и проанализировало данные мобильных операторов", - сказал Сирадзе на брифинге. В результате проведенной работы выяснилось, что еще один задержанный — Мамука Багдавадзе предоставил следствию ложную информацию и скрыл от правоохранителей преступление. Расследование продолжается по статьям об организации заказного убийства, незаконного хранения оружия, сокрытия преступления и дачи ложных показаний. Сирадзе не исключил новых задержаний в рамках расследования дела. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

