Визит в Анкару: за что Эрдоган похвалил Грузию?
Президент Турции Михаил Кавелашвили и президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган
Стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузинская делегация получила важные послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который похвалил власти страны за защиту национальных интересов, несмотря на внешнее давление, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи.
Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Турцию 12 августа с официальным визитом. Главу грузинского государства принял его турецкий коллега в президентском дворце. На встрече стороны обсудили вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.
"Мы получили важные послания от президента Турции. Прежде всего, то, что с точки зрения выборов была выражена воля народа. И он похвалил власти за то, что, несмотря на внешнее давление, мы защитили национальные интересы", – сказала Лашхи.
Это было одним из твердых и значимых посланий от турецкого лидера, главным приоритетом для которого, по словам депутата, является обеспечение мира в регионе.
По словам Лашхи, на встрече стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление, в том числе в сфере экономики и межчеловеческих контактов.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.