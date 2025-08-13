Грузия
Визит в Анкару: за что Эрдоган похвалил Грузию?
Визит в Анкару: за что Эрдоган похвалил Грузию?
Sputnik Грузия
Стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление
2025-08-13T16:16+0400
2025-08-13T16:16+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294522207_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_c4ccff889ef88c750fc2b69c69443aa6.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузинская делегация получила важные послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который похвалил власти страны за защиту национальных интересов, несмотря на внешнее давление, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Турцию 12 августа с официальным визитом. Главу грузинского государства принял его турецкий коллега в президентском дворце. На встрече стороны обсудили вопросы регионального и двустороннего сотрудничества. Это было одним из твердых и значимых посланий от турецкого лидера, главным приоритетом для которого, по словам депутата, является обеспечение мира в регионе. По словам Лашхи, на встрече стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление, в том числе в сфере экономики и межчеловеческих контактов. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Визит в Анкару: за что Эрдоган похвалил Грузию?

16:16 13.08.2025
Подписаться
Стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузинская делегация получила важные послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который похвалил власти страны за защиту национальных интересов, несмотря на внешнее давление, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи.
Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Турцию 12 августа с официальным визитом. Главу грузинского государства принял его турецкий коллега в президентском дворце. На встрече стороны обсудили вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.

"Мы получили важные послания от президента Турции. Прежде всего, то, что с точки зрения выборов была выражена воля народа. И он похвалил власти за то, что, несмотря на внешнее давление, мы защитили национальные интересы", – сказала Лашхи.

Это было одним из твердых и значимых посланий от турецкого лидера, главным приоритетом для которого, по словам депутата, является обеспечение мира в регионе.
По словам Лашхи, на встрече стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление, в том числе в сфере экономики и межчеловеческих контактов.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
