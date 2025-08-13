https://sputnik-georgia.ru/20250813/vizit-v-ankaru-za-chto-erdogan-pokhvalil-gruziyu-294523375.html

Визит в Анкару: за что Эрдоган похвалил Грузию?

Стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление 13.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузинская делегация получила важные послания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который похвалил власти страны за защиту национальных интересов, несмотря на внешнее давление, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Грузинская делегация во главе с президентом Михаилом Кавелашвили прибыла в Турцию 12 августа с официальным визитом. Главу грузинского государства принял его турецкий коллега в президентском дворце. На встрече стороны обсудили вопросы регионального и двустороннего сотрудничества. Это было одним из твердых и значимых посланий от турецкого лидера, главным приоритетом для которого, по словам депутата, является обеспечение мира в регионе. По словам Лашхи, на встрече стороны подчеркнули двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, и обсудили их дальнейшее углубление, в том числе в сфере экономики и межчеловеческих контактов. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

